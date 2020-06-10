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端午節食品抽驗 屏縣1件蝦米漂白劑超標

屏東縣政府衛生局針對市售應節食品進行稽查。（圖由屏東縣衛生局提供）

屏東縣政府衛生局針對市售應節食品進行稽查。（圖由屏東縣衛生局提供）

2020-06-10 16:40:55

〔記者邱芷柔／屏東報導〕端午節即將到來，屏東縣政府衛生局特別針對市售賣場、超市及粽子製造販售業的應節食品及衛生環境加強稽查，屏縣衛生局今表示，在抽驗48件中，有47件符合規定，其中1件蝦米漂白劑（二氧化硫）超標不符規定，移請源頭轄管台南市政府衛生局處辦。

屏縣衛生局表示，這次抽樣的內容包括，肉粽、鹼粽、粿粽等共13件，檢驗大腸桿菌、大腸桿菌群等，鹼粽加驗硼砂；鹹蛋黃7件，檢驗蘇丹色素、防腐劑；配料（香菇、蝦米、花生等）8件檢驗二氧化硫，花生則加驗黃麴毒素；生鮮禽畜水產品、蔬果抽驗10件，檢驗動物用藥；磺胺類、奎諾酮類多重殘留48項，農藥殘留381項；甜辣醬、辣椒醬10件，檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑。

衛生局呼籲，端午節氣候炎熱，食物容易腐敗，應景食品應以冷藏或冷凍方式適度保存，另粽子多以糯米製成，胃腸道功能不佳者應適量並搭配蔬果食用，維持飲食均衡。

衛生局也提醒民眾，購買應景食材、粽子，儘量選擇當日製造或信譽佳的商店，方能吃得安心又健康，此次端午節食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至網站參閱；如果民眾有食品安全衛生相關問題，可撥打本局食安專線08-7362596，衛生局食品衛生科將有專人提供解答。

屏東縣政府衛生局抽驗48件應節食品，其中1件蝦米漂白劑（二氧化硫）超標不符規定。（圖由屏東縣衛生局提供）

屏東縣政府衛生局抽驗48件應節食品，其中1件蝦米漂白劑（二氧化硫）超標不符規定。（圖由屏東縣衛生局提供）

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