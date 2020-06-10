為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

曾被誤認學習障礙 泰雅小發明家摘IEYI世界發明展銀牌

霞雲國小模範兒童林寶成，發明摘下今年IEYI世界青少年發明展銀牌獎。（記者許倬勛攝）

霞雲國小模範兒童林寶成，發明摘下今年IEYI世界青少年發明展銀牌獎。（記者許倬勛攝）

2020-06-10 16:33:56

〔記者許倬勛／桃園報導〕因應武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，桃園市模範兒童表揚延至昨天在龍潭區雙龍國小舉行，表揚全市881位國小六年級模範生，有的曾獲科學發明、文學創作、美術比賽肯定，也有的出身弱勢家庭但積極向上。

霞雲國小林寶成住在復興區山上部落，低年級時歷經家庭重組，一度無法接受事實，選擇封閉自我，在校寡言、不願與同儕互動，一度被認為有學習障礙，幸經校方與社工師介入，總算撥雲見日、恢復開朗的個性，導師也發現林寶成的設計長才，說服他加入創客社團學習程式設計，果然一鳴驚人。

林寶成對拆解、重組器械著迷，參加射箭社團活動時，觀察到同學無法精確瞄準靶心，於是趁課餘時間研究弓種與構造，利用3D列印技術及Micro：bit程式設計瞄準器，可裝設在弓窗與弓身間，讓使用者能矯正姿勢及快速瞄準，林寶成的發明摘下今年IEYI世界青少年發明展銀牌獎，他害羞地說，獲獎是種肯定，未來會繼續精進，讓家人驕傲。

中原國小模範兒童陳昱安允文允武，成績常拿全班第一名，還是市長盃、議長盃足球賽冠軍成員。他說，足球比賽不能僅靠一人，藉此學會團隊合作精神，懂得「助人自助」的道理。

桃園市長鄭文燦昨天出席頒獎典禮，也以自身經驗鼓勵學生，談到在台大求學時，從電機系轉到社會系，既沒有當工程師也未任教、做研究，反而從政當了公僕，他說，「人生沒有固定的路線，只要認真走，都看得到美麗的風景。」希望每位獲獎的模範兒童，都能悅納自我、成就精彩人生；市府也會完善教育內涵，培養孩子擁有良好體格和品格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
勇抗病痛、翻轉弱勢 桃園3國小生獲總統教育獎
2020-05-13 21:35

勇抗病痛、翻轉弱勢 桃園3國小生獲總統教育獎
大火連奪命 高職生研發牡蠣殼防火建材參賽全國第一
2020-05-13 08:47

大火連奪命 高職生研發牡蠣殼防火建材參賽全國第一
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
和睦國小「環保太空包」 奪IEYI發明展台灣選拔賽金牌
2020-03-02 21:53

和睦國小「環保太空包」 奪IEYI發明展台灣選拔賽金牌
解決生活小麻煩 泰國國際發明展宋沛潔摘金加碼最佳創新獎
2020-02-25 17:24

解決生活小麻煩 泰國國際發明展宋沛潔摘金加碼最佳創新獎
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
馬來西亞MTE國際發明展 花蓮偏鄉生「愛玉隨行杯」奪銀
2020-02-24 12:16

馬來西亞MTE國際發明展 花蓮偏鄉生「愛玉隨行杯」奪銀
作品成本不到300元 高英工商奪世界青少年發明展雙銀
2016-08-02 16:29

作品成本不到300元 高英工商奪世界青少年發明展雙銀
生活今日熱門
2020-06-09 21:00

《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！ 影片

2020-06-09 19:30

夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界 影片

2020-06-09 20:30

Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦 影片

2020-06-09 19:31

綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播