曾被誤認學習障礙 泰雅小發明家摘IEYI世界發明展銀牌

霞雲國小模範兒童林寶成，發明摘下今年IEYI世界青少年發明展銀牌獎。（記者許倬勛攝）

2020-06-10 16:33:56

〔記者許倬勛／桃園報導〕因應武漢肺炎武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，桃園市模範兒童表揚延至昨天在龍潭區雙龍國小舉行，表揚全市881位國小六年級模範生，有的曾獲科學發明、文學創作、美術比賽肯定，也有的出身弱勢家庭但積極向上。

霞雲國小林寶成住在復興區山上部落，低年級時歷經家庭重組，一度無法接受事實，選擇封閉自我，在校寡言、不願與同儕互動，一度被認為有學習障礙，幸經校方與社工師介入，總算撥雲見日、恢復開朗的個性，導師也發現林寶成的設計長才，說服他加入創客社團學習程式設計，果然一鳴驚人。

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林寶成對拆解、重組器械著迷，參加射箭社團活動時，觀察到同學無法精確瞄準靶心，於是趁課餘時間研究弓種與構造，利用3D列印技術及Micro：bit程式設計瞄準器，可裝設在弓窗與弓身間，讓使用者能矯正姿勢及快速瞄準，林寶成的發明摘下今年IEYI世界青少年發明展銀牌獎，他害羞地說，獲獎是種肯定，未來會繼續精進，讓家人驕傲。

中原國小模範兒童陳昱安允文允武，成績常拿全班第一名，還是市長盃、議長盃足球賽冠軍成員。他說，足球比賽不能僅靠一人，藉此學會團隊合作精神，懂得「助人自助」的道理。

桃園市長鄭文燦昨天出席頒獎典禮，也以自身經驗鼓勵學生，談到在台大求學時，從電機系轉到社會系，既沒有當工程師也未任教、做研究，反而從政當了公僕，他說，「人生沒有固定的路線，只要認真走，都看得到美麗的風景。」希望每位獲獎的模範兒童，都能悅納自我、成就精彩人生；市府也會完善教育內涵，培養孩子擁有良好體格和品格。

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