06/10 各報重點新聞一覽

高雄市長韓國瑜昨宣布不會對罷免案通過提起相關訴訟，率領市府團隊拍畢業照。（記者李惠洲攝）

2020-06-10 06:07:00

自由時報

韓國瑜不提訴訟 高市長最快8月底補選

高雄市長韓國瑜昨宣布不會對罷免案通過提起相關訴訟，中選會十二日公告罷免案通過後，依法三個月內要進行補選投票。相關人士透露，依照法定期程及考量行政準備，高雄市長補選投票最快在八月底舉行。

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防疫有成 腸病毒首次未現流行期

衛福部疾管署昨公布，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），國人加強自我防護措施，加上邊境管制，腸病毒、流感、麻疹、登革熱等多種傳染病疫情均大幅下降，例如腸病毒上週門急診就診僅一三六○人次，為十年來同期最低、且首見到六月還沒有流行跡象。

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潑漆何韻詩 統促黨主委等11人起訴

台北地檢署偵辦香港藝人何韻詩遭潑漆案，認定中華統一促進黨自忠黨部主委胡志偉等成員，僅因不滿反送中運動的理念，即計畫對來台參與「九二九台港大遊行」的何韻詩施暴，甚至連香港眾志秘書長黃之鋒也遭鎖定，北檢昨依違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損等罪起訴胡志偉等十一人。

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聯合報

韓國瑜不提訴訟 高市長進入補選大戰

遭罷免的高雄市長韓國瑜後天將解除職務，他昨天透過臉書宣布，「我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟」。韓國瑜不提訴訟，高雄市長依法將在三個月內完成補選。民進黨擬徵召行政院副院長陳其邁參選，國民黨中央確定韓不提訴訟，排除外地重量級選將參與布局，將徵詢高雄在地優秀人才。

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反送中周年 香港多地示威

六月九日香港反送中運動一周年，香港由午間到入夜，多個地方都有示威活動。香港民間人權陣線宣布，繼續發起七一遊行，籌畫舉行反「港區國安法」集會。

詳見反送中周年 香港多地示威。

中國時報

陸美在我領空角力 美軍機沿西岸飛行 陸蘇愷30操演越界

一架美軍C-40A行政專機，昨（9）晨由基隆飛進我領空，沿西岸飛行，在台南附近出海，前往東南亞，這是4年來首次；而稍早我方也偵獲大陸解放軍派遣至少4架次以上蘇愷30戰機，短暫進入台灣西南空域，雖遭我驅離，但也顯示陸美展現軍事肌肉已從台海周邊擴展到台灣領空。

詳見陸美在我領空角力 美軍機沿西岸飛行 陸蘇愷30操演越界。

韓不提訴訟 朱立倫無緣選高市

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界猜測他的下一步規畫，他昨下午在臉書正式宣布，尊重人民意志，不會提出任何訴訟，等卸下職務後會暫時沉澱休息，強調外界對他未來的各種揣測傳言，都不在他目前的規畫內。對此，國民黨發言人洪于茜表示，一切尊重韓市長的決定；至於黨主席江啟臣何時安排市長補選人選，還要黨內後續商議。

詳見韓不提訴訟 朱立倫無緣選高市。

疾管署疫情中心主任劉定萍昨表示，腸病毒、流感、麻疹、登革熱等多種傳染病疫情均大幅下降。（記者林惠琴攝）

香港藝人何韻詩遭潑漆案，北檢昨起訴統促進黨自忠黨部主委胡志偉等11人。（歐新社檔案照）

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