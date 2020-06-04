新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品

台灣彩妝好貨多，小編最愛新手們必收！（影音製圖）

2020-06-10 21:00:00

〔記者顏佩瑩／綜合報導〕近幾年來台灣彩妝品牌大勢崛起！新品一上架常常讓網友們熱烈討論，除了包裝越做越精緻、品質也越來越好，今天小編私心推薦4間最愛的MIT彩妝品牌，這些「白菜價天神級」彩妝品，有興趣的小資女、新手可以試試囉！

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