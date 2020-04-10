不讓弱勢朋友更弱勢！金門第一輛輔具專車啟動上路
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府向中央爭取購置全縣第1輛輔具服務專車，今天啟動上路，即日起提供身障朋友到府收送、維修輔具的功能。縣府社會處表示，金門約有3600位身心障礙者，每年申請枴杖、輪椅輔具者超過700人，社會處同仁發揮同理心，考慮身障朋友的需求，因而啟動此次購置輔具專車的行動。
縣長楊鎮浯表示，金門號稱福利島，仍有許多政府鞭長莫及，或對弱勢族群未能照顧周全的地方，縣府「社會福利館」雖設有輔具資源中心，提供即時、輕便的輔具維修諮詢，但身障朋友行動不便，仍需家人協助接送才能到達中心，造成家人的負擔。輔具專車的投入，可為身障朋友提供到府維修的服務，不讓弱勢的朋友更弱勢。
請繼續往下閱讀...
縣府社會處處長董燊說，輔具專車加裝輪椅升降機，配備輔具工具、充電及維修設備，是金門第1輛輔具專車。縣府也提供輔具維修費用的補助，減輕原本就已弱勢的身障朋友經濟上的負擔。董燊表示，輔具專車是社會處申請衛生福利部社會及家庭署全額獎助，由金門輔具中心協助設計專車，以可愛的歐亞水獺代表社福活力，讓該車輛更具亮點。未來，輔具專車也會有轉贈的2手輔具服務，2手輔具都經過專業人員維修、消毒與清潔後才會出借給民眾，功能幾乎與新品沒有差別，身障朋友都可以安心使用。民眾若有輔具服務需求，可電洽金門縣輔具資源中心，電話：（082）333629。