不讓弱勢朋友更弱勢！金門第一輛輔具專車啟動上路

金門輔具服務專車啟動，縣長楊鎮浯將象徵性的鑰匙交給受委託執行相關業務的金門縣輔具資源中心主任許淑華。（記者吳正庭攝）

2020-04-10 19:55:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府向中央爭取購置全縣第1輛輔具服務專車，今天啟動上路，即日起提供身障朋友到府收送、維修輔具的功能。縣府社會處表示，金門約有3600位身心障礙者，每年申請枴杖、輪椅輔具者超過700人，社會處同仁發揮同理心，考慮身障朋友的需求，因而啟動此次購置輔具專車的行動。

縣長楊鎮浯表示，金門號稱福利島，仍有許多政府鞭長莫及，或對弱勢族群未能照顧周全的地方，縣府「社會福利館」雖設有輔具資源中心，提供即時、輕便的輔具維修諮詢，但身障朋友行動不便，仍需家人協助接送才能到達中心，造成家人的負擔。輔具專車的投入，可為身障朋友提供到府維修的服務，不讓弱勢的朋友更弱勢。

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縣府社會處處長董燊說，輔具專車加裝輪椅升降機，配備輔具工具、充電及維修設備，是金門第1輛輔具專車。縣府也提供輔具維修費用的補助，減輕原本就已弱勢的身障朋友經濟上的負擔。董燊表示，輔具專車是社會處申請衛生福利部社會及家庭署全額獎助，由金門輔具中心協助設計專車，以可愛的歐亞水獺代表社福活力，讓該車輛更具亮點。未來，輔具專車也會有轉贈的2手輔具服務，2手輔具都經過專業人員維修、消毒與清潔後才會出借給民眾，功能幾乎與新品沒有差別，身障朋友都可以安心使用。民眾若有輔具服務需求，可電洽金門縣輔具資源中心，電話：（082）333629。

金門輔具中心在服務專車上，印上金門特有的歐亞水獺，代表社福活力，讓該車輛更具亮點。（記者吳正庭攝）

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