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台灣女孩錄公開信要求譚德塞道歉 蔡英文留下愛心回應

來自宜蘭的英國傳染病學留學生林薇在臉書用全英文發表公開信，要求WHO秘書長譚德塞公開對台灣人道歉。（翻攝自林薇臉書）

來自宜蘭的英國傳染病學留學生林薇在臉書用全英文發表公開信，要求WHO秘書長譚德塞公開對台灣人道歉。（翻攝自林薇臉書）

2020-04-10 20:29:54

〔即時新聞／綜合報導〕WHO秘書長譚德塞日前在公開記者會上飆罵台灣，指控台灣對他進行人身攻擊，引起各界撻伐。其中，留學英國的台灣女孩林薇特別錄製了一段影片用英文宣讀「一封致予譚德塞博士的公開信」，口條清晰，條理分明，讓不少網友分享讚爆，總統蔡英文也特地留言表示：「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」！

據本報報導，來自宜蘭縣羅東鎮的林薇目前就讀英國愛丁堡大學，這次針對譚德塞8日在WHO日內瓦總部的例行記者會上指責台灣及台灣外交部對他人身攻擊一事，林薇表示自己真的看不下去，連夜拍影片錄製公開信想替台灣發生，影片中全英文反擊譚德塞，將自己對這名作為世界上最具影響力的醫衛組織領導人的失望與憤慨表露無疑。

林薇的影片馬上引起網友熱議，短短時間內就得到5萬多讚與2萬多次分享，而且不只在臉書，YouTube、instagram等社群平台都能找到這支影片，話題性十足，連總統蔡英文都到林薇粉專貼文底下留下愛心，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」，林薇也在總統的留言下方致謝並打氣，「請您一定要溫柔堅定的帶著臺灣反擊！」

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