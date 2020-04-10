陸橋的陷阱？ 台南永康橋下橋禁止左右轉引議論

台南中華路永康橋為安全考量，下橋後禁止左右轉，橋上也有設置告示牌，但仍有不少用路人未注意提前轉彎，警方近期也積極巡查，希望用路人多注意。（記者萬于甄翻攝）

2020-04-10 16:44:41

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康中華路「永康陸橋」為安全考量，在下橋後禁止左右轉，但許多用路人仍會不注意轉向，造成交通事故頻傳，近期警方積極巡查取締，讓不少用路人收到紅單才得知該處禁止左右轉，意外引起網友討論，有網友認為，若永康陸橋不能左右轉，那交通號誌應改為直行綠燈，才不會讓用路人搞錯。

警方表示，中華路永康橋往奇美醫學中心方向下橋後禁止左右轉，而另一側則是禁止左轉，交通局在橋上至少設置3處禁止左右轉標誌，但仍有不少用路人貪快搶先左右轉，導致永康橋週邊交通車禍事故頻傳，希望用路人多注意。

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根據統計，去年永康大橋三街到南台街13巷短短一個陸橋，一年就發生50多件車禍事故，為降低車禍事故發生，永康警方今年啟動交通大執法時，特安排守望點在兩側橋下與南台街13巷口攔查，許多用路人被攔下或收到紅單後才驚覺，原來該處禁止左右轉。

有網友表示，「若不能左右轉，交通號誌應該改為直行綠燈就好，用路人會比較清楚」；也有網友解惑說，因橋側「右邊的路寛不足無法會車，禁止右轉，而禁止左轉應是醫院出口怕誤闖，大家要在下個路口左右轉啊！」「下橋處很多地方為了安全，本來就不能轉」。

此外，因武漢肺炎疫情影響，民眾外食多改為外帶，而永康中華路因便當、餐飲業多，易造成車輛違停亂象，為減少交通事故發生，保障用路人，永康警方前往人氣店家及重要路口宣導，希望提醒民眾及外送員切勿違規停車，避免車禍憾事發生。

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