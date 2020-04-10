從挫敗中重新站起！排灣族聽障木工師好手藝

sakinu動手為毛小孩打造一個舒適的新窩。（記者陳賢義翻攝）

2020-04-10 11:39:56

［記者陳賢義／台東報導］無聲的日常對於住在台東縣達仁鄉排灣族木工師sakinu（譯音：撒奇努）早已習以為常，原先從事聯結車司機的他，因右耳突然失聰，左耳戴上助聽器也只有12%的聽力，陷入人生大挫敗，所幸家人的陪伴讓他重新站起來，並在木工的領域中找到了快樂和新生命，與生俱來的好手藝，廣受青睞。

sakinu做事用心和精細，木工作品廣受青睞。（記者陳賢義翻攝）

就地取材將廢棄的木製棧板拆解，透過精湛的手藝和精密計算，為毛小孩訂製一個可遮風避雨的新窩，家住台東達仁鄉啦里吧部落的sakinu，因著木工讓生活變得多采多姿。年輕時習得木工一技之長，也曾旅外做過木工，但為了給妻小更好的生活，後來轉行從事薪水較高的聯結車司機，一晃眼就是20幾年，也因此染患耳疾。

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sakinu說木工永遠是他的最愛，但從不曾為了討生活而做。（記者陳賢義翻攝）

sakinu說，曾開過砂石車和拖板車，台東高雄屏東三地跑，開車開到突然感到耳朵出了毛病聽不到，同時感覺不到車輛的性能和操作技巧，只好辭去工作返鄉。 在那一段聽不到聲音的日子裡，曾自卑的封閉起來，情緒也非常容易失控，幸好在家人不離不棄的關心與鼓勵下，逐漸走出人生低潮。

回想起老公失志的那段日子，sakinu的老婆忍不住紅了眼眶。她說，老公過了約2、3年的時間才走出來，現在他右耳失聰，左耳戴上助聽器也只有12%左右的聽力，能聽到些微聲音，透過最愛的木工，老公重拾信心，作品也深受好評。

啦里吧部落族人希寧凱說，sakinu手做的木工，對小家庭而言十分實用，加上他做事非常用心和精細，族人都會一直支持他，有需要的家具都會商請他來做。

sakinu說，木工對他而言永遠都是興趣，不曾為了要討生活而做，而是當作一種娛樂，從來不嫌累，只覺得好玩，因為當完成一個成品時，那種成就感無與倫比。上帝為你關上一扇門，總會為你打開另一扇窗，所以不管經歷什麼，隨時充實自己才能活得更多采多姿。

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