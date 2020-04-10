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抓到了！調查局：中國網軍假冒台灣人向譚德塞道歉求原諒

中國的自由徐州電台轉發網友假道歉文，並號召網友「模板！大家記得裝像點」。（調查局提供）

中國的自由徐州電台轉發網友假道歉文，並號召網友「模板！大家記得裝像點」。（調查局提供）

2020-04-10 12:00:43

〔記者陳薏云／新北報導〕世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，於武漢肺炎疫情爆發後，不斷發表親中言論，，8日更在記者會上3分鐘控訴台灣霸凌，譚德塞道歉後，社群軟體推特突然出現大量留言，以「台灣人道歉乞求原諒」為模板到處轉貼，調查局今召開記者會，表示該大量道歉推文，全是來自中國網軍，偽裝為台灣人民向譚德塞道歉，打擊台灣人民。

調查局資安工作站主任張尤仁表示，自8日譚德塞發表遭霸凌言論後，推特等社群軟體出現大量發文及留言如「我是台灣人，我未台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒」，此貼文短時間內暴增上百篇，轉發各推特帳號。

經調查局溯源調查，發現在推特上有一名稱號「zoe」的網友，PO出「我是台灣人，我未台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥，我代表台灣人向譚德塞道歉，乞求他的原諒」，隨後被中國的自由徐州電台的官方推特轉發，並號召中國網友「大家記得裝的像點」，要求轉發「假台灣人道歉啟事」。

經調查，以此模板遭到中國網民大量散布，估計有40組帳號在PO文，另已經有上百則推文，皆是中國網民的攻擊，後更變本加厲，有中國網民提供台灣身分證的照片，遭到中國網民引用，嵌入「假台灣人道歉啟事｣，企圖增加真實性。

張尤仁表示，目前推特上40餘組帳號、上百則道歉貼文，皆溯源發現，40組帳號內容多為簡體字，且常有辱罵台灣人的內容，僅有這篇「假台灣人道歉啟事」為全繁體字。

張尤仁也表示，經調查局調查，目前並查無台灣人民確切攻擊譚德塞的種族歧視言論，另目前「假台灣人道歉啟事｣也沒有台灣人民轉發。

譚德塞8日在WHO總部日內瓦開記者會指出，防疫期間他受到種族歧視，時間長達2至3個月，並直言，「這些攻擊就來自台灣。我必須老實說。我今天直接說，來自台灣。引發台灣人民眾怒。

總統蔡英文則回應，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。她更邀請譚德塞訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。

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調查局溯源調查，發現發布道歉文的帳號為中國網友。（調查局提供）

調查局溯源調查，發現發布道歉文的帳號為中國網友。（調查局提供）

有中國網友提供台灣身分證照片，嵌入假道歉文增添真實性。（調查局提供）

有中國網友提供台灣身分證照片，嵌入假道歉文增添真實性。（調查局提供）

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