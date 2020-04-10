武漢肺炎》台南西港在地企業愛心回饋 讓防疫也溫暖

台南市西港在地企業顯昌眼鏡公司及古寶企業捐贈防護眼鏡及洗手乳，給西港區各關懷據點志工及西港區公所防疫第一線的職員使用，多一層防護。（記者楊金城攝）

2020-04-10 11:25:29

〔記者楊金城／台南報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，台南市西港在地企業顯昌眼鏡公司及古寶企業今捐贈防護眼鏡及洗手乳各120組給西港區各關懷據點志工及西港區公所防疫第一線的職員使用，多一層防護，在地企業的愛心回饋，讓防疫工作也顯的溫暖。

因應疫情，民眾搶買口罩、酒精等防疫物資，護目鏡和洗手乳也很搶手，顯昌眼鏡公司及古寶無患子生技公司特地捐贈護目鏡和洗手乳，照顧關懷據點的志工和公所防疫人員。

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西港區長林耿漢表達感謝，他說，獲贈這些防疫用品如獲至寶，對於每日輪值為洽公民眾量體溫的公所員工感覺更安心了，而社區志工們將洗手乳發給社區長照據點的長者們使用，勤洗手提升防疫，保護社區的阿公阿嬤。

此外，南市議員蔡蘇秋金、佳里民防中隊長陳駿逸及義警中隊長蔡寶財為提升佳里警分局員警及協勤民力在巡邏、交整、值班、居家訪視、宣導安全社交距離時的自我防疫能力，捐贈防疫酒精500瓶、口罩套500個、口罩100片、台酒酒精12瓶、優質酒精4公升1罐。佳里分局長斯儀仙表達感謝。

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佳里民防、義警中隊捐贈防疫物資給佳里分局。（記者楊金城翻攝）

每日為洽公民眾量體溫的西港公所員工，獲贈護目鏡、洗手乳，感覺更安心了。（記者楊金城攝）

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