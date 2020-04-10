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玉管處35歲生日 立下努力4大目標

玉管處「與山為伍.風華再現」特展中的玉山主峰及北峰照，吸引民眾合照情形。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

玉管處「與山為伍.風華再現」特展中的玉山主峰及北峰照，吸引民眾合照情形。（記者謝介裕翻攝）（記者謝介裕攝）

2020-04-10 10:12:43

〔記者謝介裕／南投報導〕玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）迎接35週年處慶到來，今日特別在水里遊客中心舉行「與山為伍˙風華再現」特展，儘管因防疫從簡辦理，但活動仍相當有看頭，也希望藉此喚起社會各界更重視、珍愛台灣這塊土地，共同朝向永續生態保育、鞏固夥伴關係、優化環教解說、改善登山安全等4大目標努力。

玉管處表示，今年處慶活動因武漢肺炎疫情，僅對績優員工進行表揚，包括邀集歷屆玉管處正副處長及已退休員工回娘家等活動，此次也都停辦，以避免群聚感染的風險。

此次「與山為伍˙風華再現」特展，區分「今昔物語，時光迴廊」、「四時多變化，山水共徘徊」、「古木奇石，珍禽異獸」及「人文采風，玉山的守護者」等4大主題，藉此重現歷年來玉山攝影比賽及珍藏之老照片等經典之作，也有日治時期旅人辛勤登玉山之光景，迄近代精密之攝影技術所展現之攝影成果，更有藝術家創作玉山之畫作與玉山地質特色岩石及動物標本展出，內容可說豐富又多元。

玉管處說，此次展出的作品，有近70幅的掛圖與50件動植物及岩石標本，展期自今日起至12月31日止，歡迎全國民眾前來觀賞，也期待都能在此特展中找到專屬個人邂逅玉山的記憶。

玉管處「與山為伍.風華再現」特展登場，吸引民眾駐足觀賞。（記者謝介裕攝）

玉管處「與山為伍.風華再現」特展登場，吸引民眾駐足觀賞。（記者謝介裕攝）

玉管處「與山為伍.風華再現」特展登場，透過照片陳述布農族守護玉山的歷史及故事。（記者謝介裕攝）

玉管處「與山為伍.風華再現」特展登場，透過照片陳述布農族守護玉山的歷史及故事。（記者謝介裕攝）

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