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    譚德塞你看！台灣醫師研發拋棄式「防疫箱」 要助世界抗疫

    「防疫箱」將貼上台灣字樣，將幫助全球醫護。（記者蔡宗憲翻攝）

    「防疫箱」將貼上台灣字樣，將幫助全球醫護。（記者蔡宗憲翻攝）

    2020-04-10 08:36:49

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎疫情持續蔓延全球，總統蔡英文拋出台灣要打國際盃，沒想到世衛秘書長譚德塞竟瞎扯遭台灣攻擊及種族歧視，引發各界群情激憤，但台灣秉持「TaiwanCanHelp」精神，偏鄉醫師邱豑慶在屏縣長潘孟安牽線下，可望量產台灣獨家開發的拋棄式「防疫插管箱」，希望捐給台灣偏鄉，並儘快推廣到全世界，用大義打臉譚德賽的不實言論。

    「真要謝謝縣長的效率！」恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶說，日前與花蓮門諾醫院麻醉科主治醫師賴賢勇等人研發出第一代防疫箱公開後，就一直研究一次性、拋棄式材料，加強對全體醫護人員的防護，縣長伸出援手真有如及時雨。

    賴賢勇開放第一代「防疫插管箱」設計給各國醫護無償使用後，就有不肖人士量產以高價兜售，而且情況越來越嚴重；邱豑慶表示，竟有廠商想賣到他服務的醫院，讓他們急著降低成本，變成拋棄式，希望更多人都用得起，寫了信給多位政治人物闡明理念，但都石沉大海，唯有潘孟安看到了。

    邱豑慶笑說，週一接到潘孟安電話時，一度以為是詐騙或是廣告電話，沒想到縣長利用深夜會議空檔，與縣府各局處一起聽他講了一個多小時概念，這幾天也迅速協助接洽工廠製作，最快下禮拜就可以見到量產的雛形，才會特別寫文章感謝潘孟安幫忙。

    屏縣長潘孟安則低調表示，邱豑慶等三名醫師的「防疫插管箱」堪稱台灣之光，加上感佩他到屏東偏鄉的熱忱，一直都很關心，得知他們想要降低成本推廣到全世界，只是利用人脈及資源協助牽線，功勞全是三名醫師的，只希望幫助更多醫護，幫全世界度過疫情難關。

    「防疫箱」將貼上台灣字樣幫助全球醫護。（記者蔡宗憲翻攝）

    「防疫箱」將貼上台灣字樣幫助全球醫護。（記者蔡宗憲翻攝）

    台灣醫師加上屏東隊長，拋棄式「防疫箱」將落實TaiwanCanHelp。（記者蔡宗憲翻攝）

    台灣醫師加上屏東隊長，拋棄式「防疫箱」將落實TaiwanCanHelp。（記者蔡宗憲翻攝）

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