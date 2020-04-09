社子島剔除區徵閉門會議 居民北市府前抗議

北市府9日召開的研商會議屬閉門會議，社子島居民所組成的「社子島自救會」，在會前至市府大門抗議。（記者楊心慧攝）

2020-04-09 23:58:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社子島開發案受到當地居民反對，要求保存聚落、反對區段徵收，市府進而提出「剔除區徵」方案，召開社子島細部計畫案「再發展區」研商會議，邀請符合條件的地主參加，不過當地居民質疑市府意圖勸退社子島細部計畫中申請剔除區段徵收的所有權人，在會前數10名社子島居民到市府大門抗議，強調多數居民不要區段徵收，市府應重新溝通；參加會議的地主則質疑市府開會沒誠意，最後選擇離席抗議。

台北市都發局表示，符合剔除區徵共計4處、面積約4200平方公尺，未來地主可原地重建，但需自行整合、填土、興建排水設施等，將收集會議中地主的相關意見，於下次台北市都市計畫委員會討論，社子島自救會關心的細部計畫審議作業，屬都市計畫法定程序，將由都委會審議確認。

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柯市府計畫開發社子島，但居民安置問題始終和當地喬不攏，市府進而拋出剔除區徵」方案，不過僅有4處、約22位地主符合資格，全案闖關都委會2次皆失利。

北市府9日召開的研商會議屬閉門會議，社子島居民所組成的「社子島自救會」，在會前至市府大門抗議，高舉「反對全區區段徵收」的牌子，強調他們不要區段徵收，市府應尊重多數居民的意見，更直呼：「我們不要大規模開發、不要高樓大廈、高容積，我們可以自己修繕房屋，保留聚落文化，堅決反對區段徵收!」

參加會議的地主受訪表示，會議中市府官員拿出資料詢問符合「剔除區徵」地主，未來開發的想法及利用，但感覺就是再跑流程而已，地主強調要靠自己力量原地重建，雙方最後不歡而散。

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