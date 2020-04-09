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    中央擬總量管制夜市人潮 北市業者：沒人還需要管？

    寧夏夜市自主執行防疫措施，攤商都有戴上口罩。（記者楊心慧攝）

    寧夏夜市自主執行防疫措施，攤商都有戴上口罩。（記者楊心慧攝）

    2020-04-10 00:20:46

    〔記者楊心慧／台北報導〕中央疫情指揮中心4月9日宣布，夜市、傳統市場等人潮聚集地點應進行總量管理，採取單一出入口，但台北市多個夜市都認為窒礙難行，而且現在台北各夜市人潮減少4至7成，沒有人潮根本不需管制，夜市出入口多，也難以做到單一出入口，寧夏夜市則建議，應採雙出入口管制，單一出入口反而容易迫使民眾繞行停留。

    士林、饒河夜市巷弄多 管制困難

    台北市場處副處長汪昭華說，台北市部分夜市在交通道路上，甚至有車子行駛，像是大龍夜市，不可能把路封起來管制人流，其他像是士林夜市、饒河夜市巷弄多，也難以管制，中央針對夜市的總量管理政策，沒思考到各大夜市的狀況不同，近期會邀集夜市代表收集意見，向中央反映。

    士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，有向台北市場處反映，士林夜市有十幾個出入口，執行總量管理的困難度高，目前士林夜市防疫措施是每週大消毒兩次，攤商、店家也有配口罩，要求營業時一定要戴上，店家也有都提供酒精讓客人消毒。

    廣州街攤販集中場自治會長蔡錦豐說，現在夜市人潮大減，不用總量管理，主要是沒人潮的問題。台北市艋舺夜市商圈發展促進會長陳姿卉說，目前夜市都沒人，而且艋舺路較大空曠，不需總量管理，且早在一個月前攤商都戴上口罩。

    饒河街夜市自治會長郭洪金鳳說，饒河街有十餘條大小巷子，管制需要不少人力，雖然願意配合政府，但也希望政府能給予協助，像是派員協助支援，但目前人潮減少7、8成，不需管制。

    單一出口恐增繞行停流 風險反增

    寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，中央實施單一出口管制，最終目的是為管制人流，他認為要因地制宜，有些夜市出入口多，並非每個夜市都適合實施，現多數夜市受疫情衝擊，沒有人潮，且若實施單一出口管制，恐增加民眾在夜市內繞行停流的時間，讓感染風險上升，因此，他建議可採雙出入口管制的方式，例如由東巷進入從西巷走出。

    林定國指出，寧夏夜市人潮減少3、4成，但仍做好準備，將採雙出入口的方式執行管制人流，在寧夏路與民生西路口、寧夏路與平陽街口，配置3人，分別計人數、量體溫、噴散酒精消毒，待中央確定政策後便可上路，並在3週前已規定店家、攤販需戴口罩，每週都會消毒，目前客人以外帶、外送居多。

    寧夏夜市不少店家已減少座位、實施進入量體溫、酒精消毒的防疫措施，冰霖古早味豆花店長張勝忠說，目前店內座位間隔拉大，小張桌子從兩人座改單人座，大張的桌子把座位錯開，店內目前也推出外帶買5送1活動，鼓勵外帶。

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    寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，雖然人潮減少3、4成，但仍做好準備，將採雙出入口方式管制人流。（記者楊心慧攝）

    寧夏夜市觀光協會理事長林定國說，雖然人潮減少3、4成，但仍做好準備，將採雙出入口方式管制人流。（記者楊心慧攝）

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