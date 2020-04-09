武漢肺炎》防疫第一！「金門迎城隍宗教文化觀光季」停辦

受武漢肺炎疫情衝擊，「金門迎城隍宗教文化觀光季」取消，以往每年開放報名即「秒殺」的「蜈蚣座親子嘉年華踩街」，基於減少群眾也取消。（資料照）

2020-04-09 22:07:38

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮長李誠智今天表示，曾被列為「台灣宗教百景」之一的金門迎城隍活動，受到武漢肺炎疫情衝擊，鎮公所決定取消「金門迎城隍宗教文化觀光季」，其中，每年開放報名即告「秒殺」的「蜈蚣座親子嘉年華踩街」及「妝人」等相關動態活動確定停辦，至於依往年都要繞行金城鎮的傳統「香路」巡安遶境及祭祀活動是否舉行？仍待城隍管理委員會農曆4月1日開會，再作進一步研商決定。

金門迎城隍活動主要慶祝浯島城隍由舊金城遷治至現址而舉辦，重頭戲是每年農曆4月12日當天，城隍爺由金城鎮東門、南門、西門、北門4個境的神爺，依循閩南民俗儀典，陪同循香路繞行金城鎮巡安，每逢此時，無論晴雨，總是萬人空巷，是台灣地區外島最盛大的廟會節慶，曾被文化部列為國家重要民俗活動，前文化部長龍應台親至金門頒證；並曾於2011年，以「純人力肩扛蜈蚣座」申創金氏世界紀錄成功，也是台灣第一個以「中華民國」名義取得認證的民俗活動。

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李誠智說，以城隍巡安為主軸的「金門迎城隍宗教文化觀光季」雖然停辦，但在城隍廟口的「祈福牆」及靜態活動仍將援例或調整規模辦理；他說，這項迎城隍觀光季包括周邊活動原計約1個月，每年都有來自台灣、中國善信及觀光客數萬人與會，可為金門創造上億元觀光效益，如今基於防疫喊停是必要的作為，會在疫情穩定後，與幕僚提出更多更新行銷金門的活動。

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金城鎮長李誠智說，受武漢肺炎疫情衝擊，「金門迎城隍宗教文化觀光季」取消，其中的城隍巡安是否調整規模或取消，由城隍廟管理委員會開會決定。（記者吳正庭攝）

受武漢肺炎疫情衝擊，「金門迎城隍宗教文化觀光季」停辦，但城隍廟口的「祈福牆」及靜態活動仍將援例或調整規模辦理。（資料照）

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