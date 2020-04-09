金門高職師生研發 人臉辨識變熱影像顯示儀

金門高職師生共同研究出的熱影像溫度轉換系統，只要超過設定的溫度，不僅會用中文顯示，也會發出警示聲音。（記者吳正庭攝）

2020-04-09 20:40:42

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門高職實習處主任蔡紹文見同仁每天早上6點半站在大門口為同學量體溫，費時又耗力，利用這學期資訊科「程式與單晶片設計」課目有AI（人工智慧）的實習課程，帶著同學經過大約3周的研究，將人臉辨識的功能轉換為體溫感應，從此學校多了一台「紅外線熱像顯示儀」，同學經過時只要被測出超過設定的溫度，儀器就會發出警報聲，提醒注意。

金門縣政府教育處長羅德水今天表示，此時市面防疫物資搶手，熱影像顯示器一機難求，高職開發的這套系統效能不錯，品質很穩定，也是該校師生合作的成果，縣府計畫與高職攜手，把這套體溫感應設備裝在全縣各中小學，為學童健康把關。

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蔡紹文說，這套熱影像溫度轉換系統主要透過影像處理，把遠紅外線波長應用在顏色數值的運算，進而識別出人類的體溫感應；整個系統除了程式運算，最重要的就是那顆遠紅外線攝影的鏡頭。

蔡紹文說，金門地處離島，許多物資取得不易，還好校長劉湘金大力支持，還有目前在台灣大學念電機研究所的昔日學生幫忙，才能「搶」到幾顆遠紅外線鏡頭，順利與資訊科的同學完成這項全新的嚐試。

台灣師範大學日前和幾所高中職共同開發出紅外線熱像儀等提供新北市學校使用，對於自家子弟兵也能有不俗表現，國立金門高級農工職業學校校長劉湘金說，技職教育就是鼓勵學以致用，蔡主任帶領同學發揮創意、探究到底的精神，也讓資訊科同學提升學習的成就感，值得肯定、鼓勵。

在金門高職校長劉湘金（立者右）的支持下，實習處主任蔡紹文（立者左）帶領資訊科同學透過程式演算，將人臉辨識系統改換成熱影像溫度顯示儀。（記者吳正庭攝）

金門高職實習處主任蔡紹文說，熱影像溫度轉換系統開機很快就能啟動，在適當的距離就可測得體溫變化。（記者吳正庭攝）

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