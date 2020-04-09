台中婦人喝亞培發現塊狀物 家屬要求公司給答案

台中一名周姓男子的太太，去年10月喝「亞培葡勝納」覺得味道怪怪的，一看發現裡面有不明的發霉、塊狀物，家屬質疑身體健康因此走下坡。（記者陳建志攝）

2020-04-09 20:42:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名周姓男子75歲的太太，因有糖尿病等慢性病，飲用「亞培葡勝納」補充營養多年，去年底買了一箱，其中一罐喝下後發覺味道不對勁，家人一看發現裡面有不明的發霉、塊狀物，且從此身體狀況開始變差，但跟公司反映，卻至今遲未告知原因，因周男的太太昨晚過世，今天在大里立德里長江和樹陪同下召開記者會，希望亞培公司能給交代。

大里周姓民眾今天下午和女兒在大里立德里長江和樹陪同下召開記者會，周男表示，太太因有糖尿病、腎臟病，長期喝無添加糖的「亞培葡勝納」當營養品，去年10月買了一箱，太太喝了幾瓶後，突然發現其中一瓶味道有異不敢再喝，自己仔細一看赫然發現裡面有不明的發霉、塊狀物。

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周男表示，立刻向購買的藥局還有亞培反映，想知道原因？並向市府衛生局和消保官投訴，衛生局只拿走其中6罐未開封化驗，有問題這罐並未化驗，消保官雖在1月召開協調會，但亞培卻要求提出，喝下這罐後對身體造成傷害的醫生證明才願理賠，質疑根本強人所難、吃定消費者，因太太喝下這罐變質的亞培後身體狀況就明顯走下坡，並在昨晚過世，希望亞培能有誠意解決，並查明原因。

江和樹里長也說，亞培營養品2018年就因出現結塊，遭食藥署下令下架，如今又出現類似問題，希望能徹底查明原因，確保消費者食用安全。

亞培台灣分公司今天接獲本報查證也發出聲明表示，接獲該客訴後，立即通報原製造廠，並查閱該產品批號的生產記錄與成品檢驗結果，都未發現異常，研判可能是運輸、搬動或儲存過程中受外力影響，造成密封性損壞，而讓內容物發霉、結塊，會持續加強監控運送與儲存過程，也建議消費者在開罐使用前能先檢視包裝完整性，並確認內容物無異狀後再使用。

亞培並說，接獲客訴持續與該名消費者保持聯繫，並說明可能原因、提供退換貨服務，並配合出席1月份消保官協商會議，會議結果須請該名消費者提供更多舉證文件才能進行賠償，不過周男至今都未提出，目前也正靜候該會議通知中。

台中周姓男子（右）的太太，去年10月喝「亞培葡勝納」卻發現裡面有不明的發霉、塊狀物，不滿公司至今都未給答案，今天在江和樹里長（左）陪同下召開記者會。（記者陳建志攝）

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