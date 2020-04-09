放流5萬尾沙蟹苗 澎湖建海藻場提高存活率

今年澎湖海洋生物研究中心與種苗繁殖場，攜手放流五萬尾遠海梭子蟹苗。（記者劉禹慶攝）

2020-04-09 19:57:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕水產試驗所澎湖海洋生物研究中心與澎湖種苗繁殖場，今日攜手合作在紅羅海域放流沙蟹苗〈遠海梭子蟹〉，當地也是人工復育的中國半葉馬尾藻場，透過棲地復育結合生態放流，試驗能否提升放流物種存活率，成為未來標準模式。

以往澎湖放流，都是以物種為主，常常無法確實考量放流物種的活動時間、棲息偏好、躲避需求、食物來源、個體空間距離等等重要的生物環境因素，導致放流物種死亡、飢餓、體弱、大量聚集被捕食等狀況，放流成效大打折扣，因此今日放流有別於以往，先建立棲地，提供個體躲藏、覓食等需求，而且讓生物自己掌握移動及擴散的主導權（包括時間點、生理適應性、發育的完整性等）。

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選擇放流的紅羅海域，澎湖海洋生物研究中心去年12月間建置了400m2的藻場，覆蓋率已達65%以上，聚集大量的橈足類及端足類等魚介類初期餌料生物，初估餌料生物約有422萬隻，藻場內也誘集魚類和甲殼類的幼苗，生態系儼然成型。紀錄到13科14種的魚類，多以具經濟性的種類為主，如六線雞魚、臭都魚、寒鯛、黑星笛鯛、黃鰭鯛、青嘴龍占及鸚哥魚。

俗稱沙蟹的遠海梭子蟹，是澎湖沿岸海域重要的經濟蟹種之一，經過一個月飼養，已達適合的野放甲殼寬（約2cm）體型，今日由海洋生物研究中心主任謝恆毅、農漁局副局長林文藻、紅羅村長林宗雄、社區理事長洪振坤等人共同放流5萬尾沙蟹苗。

湖西紅羅海域多潟湖地形，生態相當豐富。（記者劉禹慶攝）

放流地點選擇在紅羅海域，當海藻遇上沙蟹試驗存活率能否提升。（記者劉禹慶攝）

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