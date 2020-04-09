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    武漢肺炎》不用政府下令 「極樂高雄」已先被疫情消滅

    警方持續臨檢越南店，強調防疫無假期。（記者洪臣宏翻攝）

    警方持續臨檢越南店，強調防疫無假期。（記者洪臣宏翻攝）

    2020-04-09 18:55:29

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕等不到政府下禁令，曾紅到日本的高雄市大寮區光明路大型越南小吃部，今年已先被武漢肺炎疫情「消滅」，原址陸續拆除或經營其他行業，剩下的小型店也改電話外叫小姐，燈紅酒綠景象因疫情黯淡。

    大寮區光明路小吃部近20年前豔名遠播，以小姐敢脫敢玩攬客，曾被日本雜誌報導為「極樂高雄」，引來前高縣府斷水斷電、警方大力掃蕩，一度消聲匿跡，現在多以越南店經營。

    中央暫停酒店、舞廳營業，高雄市以營利事業登記證為依據的酒店、舞廳，分布在新興、苓雅、前鎮及三民一分局轄內，KTV、小吃部等其它行業則不在停業範圍內。

    原本仍在光明路經營的大型店家（10間包廂以上）有6家，小型的也有17家，去年林園分局掃蕩，查獲轄內妨害風化案件共計16件、45人，函請核列裁處15件；高市府都發局也以違反土地分區使用原則，針對被查獲店家處以罰鍰12萬元，若再查獲營業則強制拆除。

    林園警方最近複查發現，大型越南店已被武漢肺炎疫情「消滅」，不是自行拆除，就是已經改租其它行業經營，小型店家門可羅雀，沒有駐店小姐，業者無奈說，經常一整晚都沒客人，小姐都是電話外叫才來。

    警方近日執行臨檢，只遇到1桌、2名客人，大多的店只剩業者獨自看店，不過警方強調，「防疫沒有破口、執法沒有假期」，會將持續強力查緝不法情事。

    大型越南店被疫情「消滅」熄燈拆除，準備易業經營。（記者洪臣宏翻攝）

    大型越南店被疫情「消滅」熄燈拆除，準備易業經營。（記者洪臣宏翻攝）

    越南店包廂空無一人。（記者洪臣宏翻攝）

    越南店包廂空無一人。（記者洪臣宏翻攝）

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