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重建花錢又費時 通霄公有市場改原地整修

苗栗霄公有市場爭議，擬改現地整修不重建。（記者蔡政珉攝）

苗栗霄公有市場爭議，擬改現地整修不重建。（記者蔡政珉攝）

2020-04-09 19:29:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮公有市場設立迄今逾60年，因多為磚砌、木造結構，建築老舊受損，通霄鎮公所曾提計畫改建，但因上一屆代表會認為鎮公所提案模糊，且變更設計價格未降低，改建案引起爭議，暫時擱置。目前通霄鎮公所擬改為現地整修不重建方式改善。

通霄鎮長陳漢志坦言，之前案子發生爭議時他雖尚未上任，但公有市場原有改建案需一億兩千萬他也認為不合理，且錢應該花在刀口上，他決定改採原地整修，讓市場空間更明亮整潔等，將持續向台電爭取經費。

通霄鎮公所之前規劃重建公有市場，包括照明、通風、排水系統、消防設備等，並導入假日市集等。預計改建成四層的地上建物，主要設有攤位區、會議室、室內停車場與辦公室等，工程經費加上先期規劃費約一億兩千萬元。

不過，後來通霄鎮公所變更設計，取消原有地下停車場，改為闢建四樓停車設備，但總經費卻維持不變，引來當時代表會質疑「為什麼經費沒降低」？且公所規劃的四樓停車設備位置大約只有十個，被認為不敷使用設計失當，引起當時代表會砲聲隆隆。

陳漢志強調，原有市場改建案他認為不合理，希望改變方式，並與附近的自強路市場整修案等一同向台電爭取補助，希望讓市場能煥然一新。

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