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協助或隱匿檢疫、隔離者外出 時力立委王婉諭籲開罰

代力量立委王婉諭（見圖）、台北市華興里長陳峙穎等人6日舉行「居家檢疫再強化，協助隱匿要裁罰」記者會，呼籲中央注視相關問題，若有協助隔離者隱匿者應列裁罰。（記者廖振輝攝）

代力量立委王婉諭（見圖）、台北市華興里長陳峙穎等人6日舉行「居家檢疫再強化，協助隱匿要裁罰」記者會，呼籲中央注視相關問題，若有協助隔離者隱匿者應列裁罰。（記者廖振輝攝）

2020-04-06 12:26:43

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委王婉諭、台北市議員林穎孟及華興里里長陳峙穎上午召開記者會，呼籲居家檢疫通知書應增訂訪客至家中的相關規範，且應考慮針對「蓄意協助或隱匿檢疫、隔離者離開隔離場所」的民眾開罰；此外，考量里長、里幹事等基層人力吃緊，應將檢疫者家人、社區管理員納入通報體系，並善用科技監控。

王婉諭表示，據統計，居家檢疫的關懷人數，在3月28日達到5萬5000人的最高峰。就北市而言，有些里的居家檢疫人數超過50位，讓里長大喊吃不消，但卻仍不時看到，少數居家檢疫民眾不甩禁令，到處趴趴走，甚至隱匿事實，造成里長和警政單位嚴重困擾。

陳峙穎指出，目前在通報系統上，從個案入境到里長拿到資料，已出現空窗期，最高甚至出現8天落差，令人擔心未來恐成為防疫破口；此外，居家檢疫人數眾多，里長、里幹事無法隨時追蹤，建議將居家檢疫者的家人、社區管理員納入通報體系；另，不實訊息已造成社區恐慌，呼籲政府重視這些亂象。

林穎孟說，北市目前居家檢疫人數約7000多人，之前曾一度突破萬人，只靠里長、里幹事致電、查訪，耗時耗力，在連假過後，恐無法因應未來須檢疫或隔離的人數，呼籲中央除增加人力，另採用更科技的方式處理。

林穎孟表示，最近的案例指出，有居家檢疫者要求朋友開車帶他外出，若朋友不知情還情有可原，但假如知道那就有問題；甚至還有檢疫者邀請朋友到家中「開趴」的情況，雖然檢疫者沒有出門，但仍造成防疫問題，目前的居家檢疫通知書內並沒有相關規範，呼籲中央增訂，確實防堵。

王婉諭說，有些社區鄰里對居家檢疫、隔離者不友善，甚至要求他們搬離，但防疫是全民工作，應共同努力，對這些人給予協助、包容和友善的態度。至於針對明知故犯、知情卻協助檢疫者外出或有隱匿的情況，衛福部應說明現行規範下是否可針對此類行為裁罰，或是需要新增法源。

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時代力量立委王婉諭（中）、台北市議員林穎孟（右）及華興里里長陳峙穎（左）上午召開記者會。（記者謝君臨攝）

時代力量立委王婉諭（中）、台北市議員林穎孟（右）及華興里里長陳峙穎（左）上午召開記者會。（記者謝君臨攝）

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