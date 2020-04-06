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投縣各校緊急調查連假師生旅遊史 教育處要求戴口罩

南投縣府教育處上午要求各校調查師生旅遊史，去過人潮多景點師生要口罩，儘量保持社交距離。（資料照）

南投縣府教育處上午要求各校調查師生旅遊史，去過人潮多景點師生要口罩，儘量保持社交距離。（資料照）

2020-04-06 12:13:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕清明4天連假台灣民眾前往墾丁等11處發布警示景點，中央疫情指揮中心上午要求去過這些景點的民眾自主健康管理14天，南投縣各學校今天緊急調查師生連假的旅遊史，縣府教育處已要求有旅遊史的師生一定要戴口罩，儘量與別人保持社交距離，有任何不適症狀就請假在家。

南投縣府教育處昨日下午就發函要求縣內各國中國小，連假後上班即調查師生連假的旅遊史，各校今天除持續在校門口量體溫，同時上午也陸續展開調查旅遊史。

縣府教育處長陸正威表示，會落實要求去過中央疫情指揮中心發布的11處警示景點的師生，一定要做好14天的自主健康管理，即到校務必戴口罩，儘量與別人保持社交距離。

陸正威說，鴻海、台哥大等民間企業，今天已要求去過這些景點的員工在家上班，而老師們若不到校上課，必須自己付代課老師鐘點費，變成老師們的負擔，因此目前僅能要求老師和學生，不只去過這11個警示景點，連假有到人潮擠地方的師生，都務必做好自主健康管理，一旦出現不適症狀絕對不要到校。

全校學生人數近1700名的南投縣立旭光高中，上午已請各班展開調查連假旅遊史，該校秘書李錫鑫說，因學生人數多，調查要卷一點時間，但上午已請師生戴口罩上課。

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南投縣府教育處長陸正威（右3）要求各校連假有旅遊史師生戴口罩。（資料照）

南投縣府教育處長陸正威（右3）要求各校連假有旅遊史師生戴口罩。（資料照）

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