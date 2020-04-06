為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

連假有旅遊史有症狀 陳時中：不能上班上學

指揮官陳時中表示，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課，盡快跟1922聯絡或醫療院所診療。（圖由指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課，盡快跟1922聯絡或醫療院所診療。（圖由指揮中心提供）

2020-04-06 10:51:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天上午緊急宣布加開記者會，會中指揮官陳時中表示，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課，盡快跟1922聯絡或醫療院所診療。

陳時中今天在指揮中心記者會中表示，經過回報和新聞報導，連假期間由於旅遊景點過度擁擠會增加群聚風險，為了加強防疫量能，特別要求企業公司要有彈性上班和異地上班規劃，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，要自主健康管理14天，戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離，有症狀者不可以上班上學，有旅遊史有症狀者，就醫或打1922，發燒、呼吸道腹瀉、嗅覺味覺失調都要明確告知。

陳時中指出，上班時要報告主管單位旅遊史，希望盡量在家上班是最好的選擇，非必要不要到辦公處所，學生要跟老師報告，也會請醫療機構擴大採檢，有旅遊史沒有辦法排除相關可能性的就會盡量採檢。

至於人潮擁擠的地方是哪些？陳時中表示，嚴格來說，包含曾經去過發過國家警報景點的人，還有有些地方特別擁擠，密切不特定人接觸就要自主健康管理，有旅遊史有症狀就不要上班上學。

指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低，再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩。

中心指出，搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

連假期間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課。（圖由指揮中心提供）

連假期間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課。（圖由指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
考量防疫？和平山區一日兩登山客獨攀迷路 消防救援
2020-04-06 10:47

考量防疫？和平山區一日兩登山客獨攀迷路 消防救援
童綜合醫院員工旅遊到墾丁 院方：要求員工做好健康管理
2020-04-06 10:45

童綜合醫院員工旅遊到墾丁 院方：要求員工做好健康管理

星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !

星展「疫」軍突起 ! 信用卡優惠升級再加碼 !
國內新增10例 其中1例本土個案是確診者4歲孫子
2020-04-06 10:43

國內新增10例 其中1例本土個案是確診者4歲孫子
屏東居家隔離檢疫近800人 親友安心旅館增至18間
2020-04-06 10:35

屏東居家隔離檢疫近800人 親友安心旅館增至18間
馬路如動物園?無尾熊稱霸台灣車道

馬路如動物園?無尾熊稱霸台灣車道
生活今日熱門
2020-04-06 10:50

武漢肺炎逾6.9萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-05 21:00

深夜特集》為何中國可以0確診？台灣學不會的防疫神招 影片

2020-04-05 13:00

近期確診病例新增症狀多 指揮中心14:00說明 影片

2020-04-05 12:49

把房客當成父親、爺爺 一家人相伴老翁30多年傳佳話

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播