連假有旅遊史有症狀 陳時中：不能上班上學

指揮官陳時中表示，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課，盡快跟1922聯絡或醫療院所診療。（圖由指揮中心提供）

2020-04-06 10:51:09

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天上午緊急宣布加開記者會，會中指揮官陳時中表示，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課，盡快跟1922聯絡或醫療院所診療。

陳時中今天在指揮中心記者會中表示，經過回報和新聞報導，連假期間由於旅遊景點過度擁擠會增加群聚風險，為了加強防疫量能，特別要求企業公司要有彈性上班和異地上班規劃，這段時間曾外出旅遊人潮擁擠者，要自主健康管理14天，戴口罩、禁止不必要的外出、嚴格保持社交距離，有症狀者不可以上班上學，有旅遊史有症狀者，就醫或打1922，發燒、呼吸道腹瀉、嗅覺味覺失調都要明確告知。

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陳時中指出，上班時要報告主管單位旅遊史，希望盡量在家上班是最好的選擇，非必要不要到辦公處所，學生要跟老師報告，也會請醫療機構擴大採檢，有旅遊史沒有辦法排除相關可能性的就會盡量採檢。

至於人潮擁擠的地方是哪些？陳時中表示，嚴格來說，包含曾經去過發過國家警報景點的人，還有有些地方特別擁擠，密切不特定人接觸就要自主健康管理，有旅遊史有症狀就不要上班上學。

指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低，再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節，與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩。

中心指出，搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。

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連假期間曾外出旅遊人潮擁擠者，今天起要自主健康管理14天，有症狀者不能上班上課。（圖由指揮中心提供）

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