被批散播疫情謠言 民眾黨林珍羽道歉至警局備案

台灣民眾黨前發言人林珍羽（左）。（資料照）

2020-04-06 10:33:41

〔記者郭安家／台北報導〕衛福部口罩實名制2.0預購服務已實施第3輪，但民眾黨前發言人林珍羽日前卻在同事的臉書貼文留言抱怨，「預購口罩兩次都沒有抽到，下班藥局也都關門，『我還是乖乖去蒸口罩』」結果惹眾怒痛批造謠、散播疫情謠言，紛紛到她的臉書洗版，逼得林珍羽凌晨發文道歉。

使用衛福部口罩實名制2.0預購服務、下載健保快易通APP，會再收到E-mail通知預購成功，並於期限轉帳，至便利商店列印單據拿口罩；此購買方式已實施第3輪；但林珍羽「預購兩次都沒有抽到」留言說法，引發PTT（批踢踢）網友質疑明顯造謠、散布疫情謠言，因3次口罩預購都未達上限，根本不用抽，網友揚言報警處理，甚至要幫林珍羽寫信向衛福部投訴。

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林珍羽凌晨2點於臉書發文說，向廣大網友致歉，因於同事留言板下留言引起爭議；經查證結果如下：她預購口罩，第二波尚未收到通知，在未經查詢下，誤認為未中籤，並於網友建議下稍早於4月6日凌晨12:59查詢，確實有中籤，因未收到通知，延誤及時限內繳費而未領取口罩之事項，在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉。

結果警察球評石明謹忍不住在臉書發文說，3期都沒抽籤；被民眾揚言檢舉散佈與防疫有關假消息之後，林珍羽道歉表示是未收到簡訊產生誤會，並緊急刪文，石酸說，「上次妳（林）沒收到簡訊，這次妳又沒收到？妳怎麼那麼衰，可憐吶」並提及，林採機要任用模式進入台北市政府，正在跑公文，預計下週報到任副發言人；所以是出師未捷身先死？

林珍羽早上在臉書編輯發文說，她上午7時9分於建國派出所說明留言事件緣由及過程，並已完成相關備案事宜；若有造謠之疑慮，願依法辦理，接受裁罰。她說，將反省這次教訓，未來必謹言慎行，爭議留言僅代表個人立場，目前她並未擔任任何發言人職務，並「向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線及幕後奉獻的台灣隊致歉」。

但民進黨台北市議員吳沛憶於臉書痛批超扯！準台北市政府副發言人林珍羽，在國家重要防疫時期，公然於網路造謠，對社會大眾做最壞示範；林表示今早已到警局說明，並強調自己「尚未」擔任公職，吳批，這樣的人適合擔任北市府副發言人嗎？發言人是政府與民重要溝通橋樑，傳遞正確訊息，拒絕讓造謠的人任副發言人！

林珍羽預購兩次沒抽到說法被網友截圖。（圖：網友提供）

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