九把刀升格當爸了！ 女兒小名「魯拉拉」

41歲導演、作家九把刀升格成了爸爸了！（圖擷取自九把刀個人臉書）

2020-04-06 10:13:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕41歲導演、作家九把刀升格成了爸爸了！九把刀和前主播周亭羽2017年宣布登記結婚，去年12月臉書公布懷孕的喜訊，九把刀的父親柯毓彬是藥師，昨晚在其臉書捎來柯家長孫女出生，柯家班增加1名新成員。

柯毓彬是藥師，經營藥局，最近忙著賣口罩，非常忙碌，他說，值此疫情嚴峻，小孫女來報到，不但為柯家增添喜氣，也掃除了他鬱悶已久的心情，滿身的疲憊頓時煙消雲散。他也幽默分享柯家長孫女來報到，高興的心情全流露在字眼行間。

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柯毓彬在臉書寫說，九把刀不可思議的成了爸爸，他也升格為兩光兩光（台語）4個金孫（3龍1鳳），真的是太開心了！文末還貼笑臉的圖案。

九把刀今天也在臉書分享他當爸爸了，替女兒取了「魯拉拉」的小名！

九把刀在個人臉書說，「謝謝妳，阿魯，妳的奮力前來，讓我，讓我們必須更愛這個亂七八糟的世界。好喔！OK！不過這次我不是二哥哥，我是爸爸了，而且還是妳爸哈哈哈…Again！我們一起在這個宇宙裡旅行吧！這一次，我要叫妳…魯拉拉！」九把刀特別在文末註明「此生教妳自己開冰箱」。

父子倆臉書先後公布柯家喜訊，網友賀喜聲連連，「歡迎魯拉拉加入這個亂七八糟的世界！」

九把刀替女兒取了「魯拉拉」的小名。（圖擷取自九把刀臉書）

九把刀臉書公布女兒誕生，他升格當爸爸了。（圖擷取自九把刀臉書）

九把刀的父親柯毓彬是藥師，最近忙著賣口罩，藥局工作很忙，臉書分享九把刀升格成了爸爸，高興的心情流露在字裡行間。（圖擷取自柯毓彬個人臉書）

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