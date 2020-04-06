連假結束今返校 潘文忠盼學校詢問師生出遊史

教育部長潘文忠表示，清明連假剛結束，已提醒各校注意返校師生相關旅遊情形，並確實量體溫、監測健康等，若有身體不適務必戴口罩、回家休息、必要就醫等，避免防疫破口。（記者吳柏軒攝）

2020-04-06 10:04:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕4天清明連假結束，今各校師生紛紛返校，教育部長潘文忠表示，已要求各校應消毒校園，並注意回來師生的身體狀況，詢問相關出遊史，確實量體溫、監測健康等，若有發燒等身體不適，第一時間應戴口罩、回家休息、必要時就醫等，務必以最嚴密方式，防止疫情破口。

教長潘文忠說，連假前教部已跟中央流行疫情指揮中心研議，並通報各校相關注意事項，除保持社交距離等，也關注連假師生返校時的身體狀況，昨再次提醒各校，當今天師生回來上課時，一定要確實量測體溫，注意其身體健康監測，並進一步詢問出遊史等，查詢有無任何近距離接觸的密切互動。

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而立法院今召開教育文化委員會，教育部執行預算解凍案報告，立委范雲指出，有企業超前部署要求到熱門景點出遊者居家工作12天，而家長也擔心連假有師生群聚掃墓，或到11個熱門旅遊景點出遊，希望這些出門的師生不要回來上課。

但潘文忠表示，目前仍以有無症狀為主，尚未嚴格到有前往熱門景點就禁止上課，但提醒師生只要身體有狀況就應在家休息，至於造成若干不便，希望大家共體時艱，一起做好防疫。

立委林奕華則指出，指揮中心規範室內社交距離1.5公尺，但學校卻未強制執行，認為學校上課也應拉開桌椅、保持距離，或戴上口罩，要教育部清楚設定學校社交距離規範。立委高虹安則提醒，接下來5月起將有接連大考，如技職的統一入學測驗等，如何維持考試的社交距離、提供防疫物資等，都須提前跟考生家長說明。

潘文忠則說，會盡最大努力維持社交距離與互動，但校園師生是特定對象，將持續跟指揮中心仔細研商處理，會以防疫優先，並用最大資源投入，來維持教學正常與考試公平等原則。也希望兼顧防疫與上課受教權，並提供各級學校相關遠距教學的指引措施，盼老師等透過演練熟悉遠距技術，學生則可維持學習不中斷。

教育部今赴立法院進行預算解凍案，立委也關注清明連假過後的校園防疫措施。（記者吳柏軒攝）

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