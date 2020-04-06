研究完美通訊序列 中山大學獲科技部傑出研究獎

中山大學工學院院長李志鵬（左）、化學系教授謝建台獲108年度科技部傑出研究獎。（記者黃旭磊攝）

2020-04-06 09:23:18

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中山大學通訊所教授兼工學院院長李志鵬、化學系教授謝建台，研究通訊系統完美序列（Perfect Sequence）獲108年度科技部傑出研究獎肯定。

科技部於3月底公布得獎名單，全台有76名學者及研究人員獲獎，李志鵬、謝建台研究全球罕見完美高斯整數序列（Perfect Gaussian Integer Sequences）數學結構獲獎，2人今天（6日）返校感謝師生支持，並呼籲遵守政府防疫政策，持續在專業領域精進。

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李志鵬認為，通訊系統累積許多理想周期性相關函數序列研究，其中，完美高斯整數序列（Perfect Gaussian Integer Sequences）被稱為夢幻序列（Perfect Sequence），始自第四代行動通訊系統的Zadoff-Chu Sequence（IEEE IT 1962），實部和虛部皆為整數之複數，2011年曾發表全世界首篇相關研究（2011 IEEE ICC，2012 IEEE TSP），使用Finite Field理論將完美高斯整數序列，建構推展到任意複合數長度。

謝建台長期聚焦研究新大氣壓力質譜游離源開發及製造，成果應用在臨床醫學檢測、快速偵測生物體液中之各式疾病生物指標及生物醫學質譜分子影像技術。

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