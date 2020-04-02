武漢肺炎》狂系防疫！社頭排隊名店內用喊卡 少賺3成沒差

為防堵武漢肺炎疫情擴散，社頭排隊名店「福井食堂」超前部署，宣布不開放內用。（記者陳冠備攝）

2020-04-02 21:26:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕為了防堵武漢肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心公布公共空間社交安全距離，彰化社頭鄉排隊名店「福井食堂」響應政策，在店內劃設1公尺排隊空間，不只如此，老闆陳朝強甚至宣布，4月份暫停開放內用，收入少賺3成，就為拉大排隊空間，讓民眾可以安心消費。老闆「超前部署」防疫，獲得不少消費者支持，大讚狂系防疫就是愛台灣啦！

福井食堂專售鐵路便當，店內裝潢如台鐵車廂，讓入內用餐客人宛如親臨其境，2、3樓則珍藏數萬件台鐵文物，甚至連台糖巡道135小火車都有，可說是小型鐵道博物館，每天都吸引外地民眾、甚至日本等外國遊客慕名而來。不過在清明連假前夕，陳朝強卻突然公布「防疫期間不開放內用」，引起熱議，今天就有不知情的遊客拿著便當到店外空曠地方用餐。

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陳朝強說，這是非常時期的非常作法，畢竟全國不分單位在努力防疫，才能擋下一波波攻勢，這波清明假期尤其重要，會有更多返鄉外客來用餐，若照常開放恐造成疫情擴散可能，因此決定暫時內用1個月，希望彰化守住，就能守住台灣。

陳朝強說，其實早在2月疫情爆發後，就關閉2、3樓的文物館，也擋住不少外來民眾，尤其是日本等國外遊客，擔心大家來參觀造成感染。政府公布公共空間社交距離措施，為了保持寬敞的排隊空間，決定停掉內用，由於是突然宣布，今天還是有從高雄大樹來的客人，只好先開放店外的135巡道車供作用餐空間，以免拜興而歸。

陳朝強說，這次疫情嚴重，目前還能賺錢就不錯了，就算少賺一點錢沒關係，畢竟政府幫我們堵起防疫第一道安全牆，人民也應該主動一起努力。

來店消費者表示贊同，認為業者有正確的防疫觀念，他們來買吃的也比較安心，網友也大讚老闆「最佳示範」、「超前部署狂系防疫」、「保護好福井就是愛台灣」，也有人說，「室內排不夠，要把距離拉到店外啦」。

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福井食堂暫停店內用餐，讓民眾有更大空間排隊領餐，獲得不少消費者支持。（記者陳冠備攝）

福井食堂老闆陳朝強用黃色膠帶畫出安全距離，避免排隊顧客擠在一起。（記者陳冠備攝）

客人依序站在黃格子拉開距離排隊。（記者陳冠備攝）

福井食堂用餐區裝潢如台鐵車廂，讓用餐客人就像親臨其境。（資料照，記者陳冠備攝）

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