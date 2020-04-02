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隔離期腹瀉、咳嗽未通報 奧捷旅遊男涉隱匿

莊人祥指出，依照規定，居家隔離者若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，或任何身體不適，均應即時通報，通知單上均有清楚註明。（記者簡榮豐攝）

莊人祥指出，依照規定，居家隔離者若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，或任何身體不適，均應即時通報，通知單上均有清楚註明。（記者簡榮豐攝）

2020-04-02 20:51:26

隔離期結束就醫，才被採檢確診

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布新增確診個案，有1例為參加先前染病死亡領隊的奧捷旅遊團旅客、60多歲男性，在居家隔離期間已出現腹瀉、咳嗽等症狀卻未通報，直到隔離期結束就醫，才被採檢確診，指揮中心將請衛生局調查此名個案是否涉及隱匿病情，若屬實最高可重罰100萬元。

同團5人確診 領隊日前死亡

指揮中心發言人莊人祥表示，該名個案於3月5日至14日至奧地利、捷克旅遊，14日返台後已出現腹瀉、咳嗽等症狀，15日當該團出現確診個案後，被匡列為居家隔離者，但15日至29日居家隔離期間，卻未曾通報有任何不適症狀。該團迄今已有5人確診，其中1人死亡。

莊人祥指出，依照規定，居家隔離者若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，或任何身體不適，均應即時通報，通知單上均有清楚註明，但此名個案即使出現症狀卻無動作，直到解除隔離後，3月30日因心臟問題回診，醫師經問診發現有奧捷旅遊史決定採檢而確診。

莊人祥說明，可能是對於疾病認知不同，畢竟腹瀉屬於較不典型的症狀，導致未能及時察覺，將會請衛生局進一步調查是否涉及隱匿病況，一旦屬實，按「傳染病防治法」將可處20萬至100萬罰鍰。

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