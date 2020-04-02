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    武漢肺炎》疫情影響 鹿港唯一親子餐廳6日起暫停營業

    鹿港唯一的親子餐廳將在清明連假後先暫停營業，等疫情過後再見面。（取自彩色王國官網）

    鹿港唯一的親子餐廳將在清明連假後先暫停營業，等疫情過後再見面。（取自彩色王國官網）

    2020-04-02 20:21:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是負責！鹿港唯一的親子餐廳「彩色王國親子餐廳」，今天在官網宣布，受到疫情影響，將從4月6日起先行暫停營業，等到疫情過後再跟大家見面，但有關預售票券部分，將會先行退款給消費者！

    「彩色王國親子餐廳」位於鹿港中正路上，鄰近鹿港體育場與旅館、民宿，經營1年多來，假日常常爆滿，由於單張400元票券可點1份套餐，還可以讓1位小朋友使用餐廳內的遊戲場，成為許多家長與還子的最愛。

    不過，受到武漢肺炎疫情影響，親子餐廳首當其衝，來客率大幅下滑，就算是清明連假到訪的親子也非常有限，經營的謝姓業者決定從4月6日起先暫停營業，等疫情過了之後，再恢復營業。

    而做生意就要有誠信，因此，業者立即在官網公布暫停營業通知，同時宣布將全額退費，只要消費者手上有剩餘的票券，就會全數退還。

    餐廳指出，由於消費者不一定住在鹿港附近，也可能事後才得知退款消息，將會公布退款專線電話，務必全數退還給消費者，以負責任的做法讓消費者安心，未來恢復營業也才能重新找回原來的客源！

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