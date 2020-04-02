武漢肺炎》全面禁止探病 3種狀況可排除

中央流行疫情指揮中心宣布全面禁止探病，指揮中心醫療應變組副組長石崇良說，若基於須由家屬親簽同意書或文件、院方要解釋病情，或是患者要接受重大醫療處置等情況，仍可探病。（資料照）

2020-04-02 20:01:23

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布全面禁止探病，但指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，若基於須由家屬親簽同意書或文件、院方要解釋病情，或是患者要接受重大醫療處置等情況，仍可探病，目前此項制度初步規劃實施到4月底。

石崇良表示，指揮中心曾在2月管制醫院出入措施，包含固定探病時段、每床限2人，後來隨著疫情發展，更限縮為1人，甚至不可探病。考量近期新增不少境外移入病例，為了降低院內感染風險，經專家討論後決定升級管制措施，全面禁止探病。

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不過，石崇良指出，此項政策並非絕對性禁止探病，而是禁止基於「社會關係」的探病，若是基於法規需要，須由家屬親簽同意書、文件；或是院方要解釋病情而通知家屬到院；或是患者面臨重大醫療處置時，必須有家屬陪同等狀況，仍可探病。

石崇良提到，許多民眾擔心清明連假出遊潮可能造成第二波疫情，連假後的1至2週將是重要觀察期，屆時將可了解民眾是否落實社交距離、戴口罩等規定，再評估有無可能放寬探病禁令。

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