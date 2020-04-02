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    武漢肺炎》鄭文燦視察賣場 驚訝洗衣機銷售暴增

    市長鄭文燦到鍋具店亳不猶豫掏錢買鍋，意外曝露「原來市長會下廚」的訊息。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦到鍋具店亳不猶豫掏錢買鍋，意外曝露「原來市長會下廚」的訊息。（記者陳恩惠攝）

    2020-04-02 19:39:17

    ［記者陳恩惠／桃園報導］我國確診病例日增，各大賣場掀起搶糧、搶衛生紙風潮，桃園市長鄭文燦清明連假首日到賣場視察防疫工作時說，愛買桃園店積極推動防疫，包括入口處量額溫、設置酒精消毒水、定時消毒推車手把和設施，收銀區等候結帳處的地上有1.5公尺防疫社交距離的貼紙等措施，除鍋具、罐頭、熟食區銷貨量大增，沒想到洗衣機銷售量竟暴增近7成，顯示民眾防疫意識提升，不僅外食族減少，連衣褲也天天勤於更換、清洗。

    防疫意識提升衣褲勤於更換、清洗

    鄭文燦說，受疫情影響，賣場防疫消毒用品暢銷，也因外食族減少，許多人選擇在家用餐，包括廚具、生鮮、熟食、罐頭、泡麵、冷凍即食等商品也成為民眾採買首選，目前物資供應仍屬充足，呼籲市民朋友適度購買切勿囤貨，市府將持續注意民生物資供貨情形。

    店長劉文堯表示，賣場洗衣機的銷售量暴增六、七成之因，似乎是大多民眾遵照中央流行疫情指揮中心的建議，外出返家後，立刻換下全身衣褲清洗，以往送到洗衣店或到一般自助洗衣店的習慣也改變，現在只敢在家用洗衣機，以免受到感染，至於販售衣褲的百貨業者的業績則是下滑。

    帶頭刺激買氣 烤秋刀魚給員警吃

    鄭文燦除了視察民生日用品、消毒類產品和民眾消費狀況外，行經鍋具部門詢問銷售量時，看到架上不鏽鋼炒鍋，不問價錢立刻掏腰包購買，隨即在泡麵區拿兩大包泡麵，看到生鮮部門的秋刀魚4條只要49元，拿著袋子夾起10餘條，突然公布要到桃園警分局青溪派出所烤給辛苦執勤的員警們食用，經過熟食區又選滷味、雞腿打包，表示自己不僅是鼓勵員警，也是來賣場刺激一下買氣。

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    鄭文燦大讚賣埸防疫工作完善，包括入口處量額溫、設置酒精消毒水、定時消毒推車手把和設施，收銀區等候結帳處的地上有1.5公尺防疫社交距離的貼紙等措施。（記者陳恩惠攝）

    鄭文燦大讚賣埸防疫工作完善，包括入口處量額溫、設置酒精消毒水、定時消毒推車手把和設施，收銀區等候結帳處的地上有1.5公尺防疫社交距離的貼紙等措施。（記者陳恩惠攝）

    鄭文燦也展示他視察兼消費的購物成果。（記者陳恩惠攝）

    鄭文燦也展示他視察兼消費的購物成果。（記者陳恩惠攝）

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