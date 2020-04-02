武漢肺炎》交通部：若無法保持社交距離 禁止在大眾運輸用餐

圖為高鐵工作人員加強車廂內的清潔消毒。（資料照）

2020-04-02 19:20:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕對於強制要求搭乘大眾運輸旅客須戴口罩，部分地方政府認為缺乏法源依據，交通部表示，搭乘大眾運輸，無法維持社交距離，應配戴口罩，這並非無法源依據；依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」及傳染病防治法第7條，「主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生。」，並非無法源依據。

交通部表示，依據指揮中心昨日公布社交距離注意事項，有關大眾運輸部分，也有規範保持室內1.5公尺社交距離，若正確佩戴口罩可豁免社交距離。另外，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐，這也可供台鐵、高鐵作為規範旅客車上不得用餐的依據。

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為降低清明連假跨縣市疏運所產生的防疫風險，及落實指揮中心指示，交通部要求搭乘台鐵、高鐵、國道客運旅客均應佩戴口罩，以保護自己與他人的健康。對於部分地方政府主管的市區公車及捷運，因整備進度而有時程考量予以尊重；然而戴口罩這項政策法源並非無據，請民眾搭乘大眾運輸務必配合配戴口罩，保護自己也維護他人健康。

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