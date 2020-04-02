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武漢肺炎全球肆虐 台灣蘭業爆「貨出不去」慘況

靠著客機貨艙出口的蘭花種苗，受疫情衝擊，面臨訂不到艙位無法出口的困境。（記者邱芷柔攝）

靠著客機貨艙出口的蘭花種苗，受疫情衝擊，面臨訂不到艙位無法出口的困境。（記者邱芷柔攝）

2020-04-02 17:39:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全台蝴蝶蘭種苗總生產約1.1億株，外銷量佔了9成，每年帶來逾7億元的產值，近日受到武漢肺炎疫情肆虐，全球航空公司相繼減班停機，屏東組培業者指出，屏東蝴蝶蘭種苗生產約佔全台生產量45％，目前營業額持續下滑，且面臨訂不到艙位的困境，4月份能不能出貨仍是未知數。

永宏蘭業總經理林畯騰指出，航班信息一天一變，航空貨艙不足、運費漲了3倍，但對業者來說，運費漲價已不是問題，能出貨都算是「小賠」，起碼還能穩住客戶訂單，現在貨出不去等於血本無歸，許多業者靠著週轉金苦撐，規模較小的業者恐怕只能直接退場。

林畯騰說，蘭苗屬於「未來訂單」，因此海外市場仍有需求，但現在客機幾乎沒有航點可飛，有限的貨機用於全球各項防疫物資、電子零組件等運送，政府提出補助運費、貸款優惠利率方案緩不濟急，他認為解決貨艙不足問題，才能真正幫產業度過難關。

外銷產值達5.4億的文心蘭切花也開始感受衝擊，屏東竹田鄉業者陳宏志指出，文心蘭以海運為主，目前雖可出貨，但隨著東奧延期、東京確診人數激增，日本當局開始收緊防疫措施，日本貿易商已對台灣發出警示。

陳宏志說，文心蘭今年價格比去年同期掉了2成，下週起的銷量將是關鍵，文心蘭出口日本佔9成，日本拍賣價格直接影響農民收益，需提前因應未來消費市場縮減的衝擊。

屏東縣政府農業處表示，受到這波疫情影響，許多靠著出口的產業衝擊陸續發酵，縣府會搜集地方業者意見，並針對不同產業的困境提報中央，協助產業紓困振興。

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