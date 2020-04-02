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澎湖老人共餐 應景推出清明潤餅還加碼送仙人掌金牛角麵包

五德中午老人共餐活動，應景推出清明潤餅美食。（記者劉禹慶攝）

五德中午老人共餐活動，應景推出清明潤餅美食。（記者劉禹慶攝）

2020-04-02 17:29:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年清明節因受到中國武漢肺炎影響，澎湖返鄉掃墓人潮減少，只剩下資深長者留守家園，五德社區發展協會特在清明連假首日，邀集獨居老人及資深長者共餐，除推出應景清明潤餅之外，社區也特製仙人掌金牛角麵包分享長者。

五德是馬公市澎南區的小里，投票數約有370餘票，但其中70票來自於當地的軍營，阿兵哥為了搭機7折優惠，將戶口遷移至營區；五德社區發展協會提供獨居老人共餐及送餐服務，提供30餘人共餐，並分贈給社區行動不便長者10人，今年因中國武漢肺炎疫情影響，清明掃墓人潮減少，協會將共餐移往今日連假首日，讓獨居老人及資深長者享用傳統美食。

由於清明節應景的潤餅，以潤餅皮包裹胡蘿蔔絲、高麗菜、筍絲、豆芽菜等各式菜餚，最主要好吃的秘訣，就在於花生粉，加入花生粉後有畫龍點睛的效果，鹹鹹甜甜的味道在舌蕊中綻放，是許多澎湖異鄉遊子日夜夢寐以求的家鄉美食，參加共餐的老人家們都相當愛吃，連陪同而來的外傭們，也沾光分享美食。

另外，五德社區發展協會今年推廣仙人掌系列美食，在勞動部輔導支持下，成立三點水產業開發園區，陸續研製仙人掌金牛角、小菠蘿、吐司、甜甜圈及蔥油餅等不同口味麵粉製品，口感相當獨特好吃，但因創立初期知名度不足，只能仰賴網購訂單支應，除了歡迎個人網購外，更希望開拓機關、學校及社區等大型訂單。

不管是獨居老人或是外傭，都對潤餅美食讚不絕口。（記者劉禹慶攝）

不管是獨居老人或是外傭，都對潤餅美食讚不絕口。（記者劉禹慶攝）

三點水開發園區生產的仙人掌麵包，不僅口感獨特顏色也相當搶眼。（記者劉禹慶攝）

三點水開發園區生產的仙人掌麵包，不僅口感獨特顏色也相當搶眼。（記者劉禹慶攝）

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