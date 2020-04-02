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無症狀感染者約4.6％ 陳時中：視個案居家檢疫結束前再採檢

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來會視個案情況，考慮在居家檢疫結束前進行再次採檢。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來會視個案情況，考慮在居家檢疫結束前進行再次採檢。（指揮中心提供）

2020-04-02 17:09:33

〔記者林惠琴／台北報導〕目前國內累計15名無症狀感染者，無症狀感染者占比約4.6%，針對外界對於無症狀感染者的疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來會視個案情況，考慮在居家檢疫結束前進行再次採檢。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，截至昨日的329例，無症狀者有15人，約4.6%，在無症狀期間確實有達到2週的情況，有些人在症狀前就被篩出來，但有人是篩完後才出現症狀；國外也有這種個案，開始無症狀，之後有症狀。

張上淳指出，若是有旅遊史、味嗅覺出現狀況，就是留在醫院等結果；沒有接觸史、旅遊史，只有單獨味嗅覺問題，則是採檢後可以回家，以居家檢疫的方式等待結果。

陳時中說明，居家檢疫完成前再做採檢，這是有意思的，像是第一、二批武漢返台團，出關前就有再確認一下，樣本也算大，都沒有陽性，高中生確診停課個案，在復課前，也針對全班同學再全採，也沒有發現陽性，有幾次這樣的經驗，或許未來有適合的事件可以再來做，相關做法可以被考慮、再來看看。

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