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    「疫」外奇景！ 澎湖清明掃墓冷清清

    今年清明連續假日首日，受疫情與天氣影響人潮稀少。（記者劉禹慶攝）

    今年清明連續假日首日，受疫情與天氣影響人潮稀少。（記者劉禹慶攝）

    2020-04-02 16:26:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明時節雨紛紛，今年不僅陰雨綿綿，還挾帶著中國武漢肺炎疫情威脅，澎湖縣政府禁止大型祭祀活動，各鄉市公所也配合處理，縣長賴峰偉今天在連假首日先後到菜園、隘門生命紀念館及林投軍人忠靈祠視察。

    澎湖僻處離島，加上工作機會不易，青壯人口大批外流，除了每年春節返鄉團圓，另一個返鄉高峰期就是清明連續假期，同時也是澎湖觀光旅遊旺季的開始，海運交通一票難求，但今年受到中國武漢疫情衝擊，不僅觀光客人數銳減，連返鄉的人潮也少了，避免人潮移動導致疫情散播。

    縣長賴峰偉說，清明節是後代子孫緬懷祖先，慎終追遠的日子，但今年受到疫情影響，為防群聚感染，縣府祭出多項防疫措施，確保掃墓民眾安全，他呼籲民眾清明期間祭祖避開尖峰時段，採分流祭祀，選擇離峰時間掃墓，降低感染風險，感謝民眾及各鄉市公所配合縣府防疫政策，確保澎湖零確診目標。

    澎湖縣政府說，為避免清明節返鄉祭祀人潮，擴大疫情延燒，縣府取消清明聯合法會、祭祀區移置戶外棚架、進館量體溫、載口罩、館區開啟門窗通風、館內禁止焚燒線香，祭祀過程以雙手合十代替，以心香取代線香。根據民政處統計，從3月28日至31日止，菜園及隘門生命紀念館祭祀人數約1640人，今天上午天候不佳，各地生命紀念館人潮稀疏，將持續派員落實量體溫、戴口罩，額溫超過37.5度者及未戴口罩者，婉謝進館。

    澎湖縣長賴峰偉與掃墓民眾，全部都戴口罩防疫。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長賴峰偉與掃墓民眾，全部都戴口罩防疫。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府禁止大型祭祖儀式，呼籲人潮分流，祭桌冷冷清清。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府禁止大型祭祖儀式，呼籲人潮分流，祭桌冷冷清清。（記者劉禹慶攝）

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