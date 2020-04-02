來賞花提升免疫力！ 彰縣規劃戶外景點拚觀光

員林市南區公園的「蜀葵花田」，目前有1萬多株蜀葵已開花。（記者林良哲攝）

2020-04-02 16:31:01

〔記者林良哲／彰化報導〕在春假期間正逢武漢肺炎肆虐，彰化縣府規劃8大主題戶外景點，讓人能享受大自然的美好，更能藉此舒展身心。但縣府也強調，防疫期間做好個人衛生習慣，民眾要勤洗手、戴口罩，並與他人保持適當距離，才能達到防疫效果。

彰化縣長王惠美今天特地到位於員林市的「蜀葵花田」，她表示，這就賞花景點距離交流道只有5到10分鐘路程，萬紫千紅數萬株蜀葵花，伴隨著微風搖曳，令人心曠神怡。此外，縣府也規劃8大戶外景點，供民眾前來遊玩，其中有：

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1.「賞花打卡新亮點」景點：員林「員林蜀葵花」以及隱藏版超美的落羽松大道「成美文化園區」，另外也有滿園奇花異樹的「溪州萬景藝苑」。

2.「登山步道」主題景點有：員林藤山步道、長青登山步道以及位於清水岩森林遊樂區的「十八彎古道」。

3.「戶外休閒遊憩」主題景點有：以荔枝為主題的樂園「就是愛荔枝樂園」、夢幻浪漫婚紗造景的「琉璃仙境」以及「田尾公路花園」、「溪湖糖廠」等。

4.「文化人文之旅」主題景點有：保存最完整且具有歷史價值的「鹿港老街」，其中包括「龍山寺」和「天后宮」等古蹟，還有充滿在地特色的的「桂花巷藝術村」。

5.「海線體驗營」主題景點有：體驗全台獨有的「海牛採蚵」文化，並漫遊王功漁港、芳苑燈塔。

6.「休閒農場」主題景點有「今夜星辰休閒農場」、「日月山景休閒農場」、「大山牧場」、「東螺溪休閒農場」等。

7.「彰化市漫活輕旅行」主題景點有：台灣唯一一座仍在運轉的活古蹟「扇形車庫」，以及知名地標「八卦山大佛」。另外，也可到「賞鷹平台」觀看過境的灰面鵟鷹，每年過境數量約2萬隻，非常壯觀！

8.「單車漫遊自行車道」主題景點有：沿著鐵路「集集支線」而行，沿途景色秀麗的「二水觀光自行車道」、以彰139縣道為主軸，連接觀光景點，整建長約100公里的「八卦山風景特自行車道」、沿田中及社頭的山麓而行，長約15公里，全台第一條自行車專用道的「長青自行車道」。

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田尾花園公路。（圖由彰化縣府提供）

王功夕照。（圖由彰化縣府提供）

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