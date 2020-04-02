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    台中市國旅秋冬遊補助成效佳 創造約21億元觀光產值

    防疫期間，台中市推安心旅宿，以加強防疫，吸引遊客入住台中。（記者歐素美翻攝）

    防疫期間，台中市推安心旅宿，以加強防疫，吸引遊客入住台中。（記者歐素美翻攝）

    2020-04-02 16:07:39

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市執行「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」，共申請22萬1千7百餘間房，為6都中申請經費排名第1，執行成效優異，初估為台中市創造約21.78億元的觀光產值。

    觀旅局長林筱淇表示，台中市執行「擴大國旅秋冬遊自由行住宿優惠活動」，自去年9月至今年1月共5個月期間，遊客至台中旅遊住宿踴躍，計向中央申請達2億5千萬元、約25萬間客房住宿補助名額，目前巳執行完成22萬1千7百餘間房，較中央框列台中市10萬間房補助，大幅增加1.21倍，為6都中申請經費排名第1，執行成效優異。

    以交通部觀光局2018年統計，國民旅遊住宿旅客平均每人消費金額4911元及1間房2人住宿估算，為台中市創造觀光產值約21.78億元。

    林筱淇表示，為減輕旅宿業者因武漢肺炎疫情衝擊，造成營運資金短缺壓力，觀旅局於今年2月初即加派人力，全力辦理秋冬遊補助款審核作業，並簡化流程，加速撥付業者所申請補助款項，在1個月內全數審核通過旅宿業者申請秋冬遊補助案件22萬1千7百餘房，已撥款2億2148萬餘元，最後一批補助款於近日內撥付。

    觀旅局表示，為確保所有來台中旅客有安全無虞的住宿環境，市府依照中央防疫規範訂定「台中市安心旅宿防疫期間接待旅客標準作業流程及注意事項」，台中市目前共有512家旅宿業，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自3月24日推出後，目前已有逾272家旅宿業者申請，審核通過213家。

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