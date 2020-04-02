白沙屯拱天宮除瘟祈安法會 即起至6日不開放入廟參拜

白沙屯拱天宮舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」，即起至6日不開放民眾入內參拜，並鼓勵信眾利用線上直播觀看法會。（記者鄭名翔翻攝）

2020-04-02 15:14:16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕武漢肺炎疫情嚴峻，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮於國曆4月4、5、6日舉辦「庚子年禳災除瘟祈安法會」，希望祈求媽祖與天上諸神庇佑台灣早日度過疫情；而為維護法會戒律與莊嚴，廟方宣布即起至6日管制人員進出，廟內不開放參拜，信眾可於廟外紅壇前參拜。

白沙屯拱天宮配合政府防疫，日前已先暫緩庚子年徒步進香，但眼見疫情漸趨嚴重，人心惶惶，廟方再向媽祖擲筊請示，將於農曆3月12、13、14日（國曆4、5、6日）舉辦禳災除瘟祈安法會，希望能安撫萬千民心，保佑眾生。

請繼續往下閱讀...

廟方昨早就已安置天台，準備法會事前作業，廟口紅壇前舉行放兵科儀，道長也至各村落各方位安營，護衛村民平安；而為維護法會戒律與莊嚴，廟方也宣布，即起至6日實施人員管制，廟內不開放參拜，信眾仍可於廟外紅壇前參拜。

而法會期間，廟方也嚴格落實防疫作業，所有工作人員都須配戴口罩、量測體溫，此外也於「拱天宮FB官方粉絲專頁」網路直播法會過程，歡迎信眾多加利用，減少親臨現場群聚風險。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法