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    「科技抗疫專案」徵件開跑 台灣AI雲、資料集平台免費開放

    科技部宣布，即日起釋出國研院國網中心國際級的超級電腦計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情。（圖由科技部提供）

    科技部宣布，即日起釋出國研院國網中心國際級的超級電腦計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情。（圖由科技部提供）

    2020-04-02 15:53:59

    〔記者羅綺／台北報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，對於社會與生活影響劇烈，科技部宣布，即日起釋出國研院國網中心國際級的超級電腦計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情；徵件主題不限醫療議題，也可包含維持社會運作或穩定人民生活的各式解決方案，並以可與社會共享成果者為優先。

    科技部陳良基部長表示，科技部以科技支援抗疫責無旁貸，希望釋出計算能量能有效激發各界有志之士、鍵盤好手發想創意提案，凝聚眾人智慧，共同為國家社會貢獻心力。

    國研院國網中心即日起公開徵求各界提案，除防疫相關議題，如病毒基因演化、蛋白質分析、數據探勘、影像辨識等；也可包含解決人民生活不便、有助企業或學校穩定運作、紓困及振興經濟、穩定民心等面向，如口罩地圖、酒精地圖、物資資訊及線上教學等，經審查通過後即可免費運用國研院國網中心所提供的超級電腦運算相關資源。

    為與時間賽跑，國研院國網中心提供的資源除了超級電腦「台灣AI雲」的超強計算力、儲存與虛擬主機服務外，也包括今年將新上線的大資料分析工具與不斷更新的資料集平台。

    科技部指出，資料集平台共收集超過5萬個資料集，範圍囊括政府治理、科研、語音、醫療與資訊安全等領域；並因應疫情，已蒐集提供武漢肺炎特色相關資料集，內含全球釋放的肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（含地理加值）、全球確診統計資料集等，提供志同道合夥伴們取用與加值，共同努力用科技守護台灣。

    科技部陳良基部長表示，科技的投入將在這場全球對抗病毒的戰役扮演重要角色，科技部積極整合科技支援防疫的能量，並期凝聚眾人智慧，共同投入本次對抗武漢肺炎病毒的工作。

    國研院王永和院長也指出，國研院國網中心長期以國際級的電腦運算能力、安全的資料儲存及資訊人才，支援國內包含生技醫療在內的各領域發展，防疫關鍵時刻也不缺席，提供前瞻科技成為國家對抗疫情的堅強後盾。

    「科技抗疫專案」申請日期為即日起至6月30日止，可視情況得延長期限；經專案計畫委員會審查同意的申請案，於提出申請日起，1週內即可開通帳號使用。

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