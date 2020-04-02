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天外天劇場驚傳突拆爆對峙！暫定古蹟公文高鐵急送搶救

中市文史資產天外天劇場，包商機具進駐拆除，與文史團體對峙中。（記者張瑞楨攝）

中市文史資產天外天劇場，包商機具進駐拆除，與文史團體對峙中。（記者張瑞楨攝）

2020-04-02 19:04:01

首次上稿 10:08
更新時間 19:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕天外天劇場啟用於1936年，是台中市第一座電影院與劇場，今天上午7時許，竟有包商、工人10多人以及大型怪手等機具進駐，工頭並宣稱，如果不動工，會立刻損失20萬元，一定要進行拆除作業，文史團體聞訊趕來，雙方爆發多次言語衝突，文化部緊急介入下，立刻將天外天指定為暫訂古蹟，派員於中午從台北搭乘高鐵把公文送達現場，公文中強調，毀損者可處6月至5年有期徒刑，得併科50萬元至2000萬元罰金，立委黃國書也居間協調，希望工頭能委屈一下，先暫緩拆除，工頭同意暫時罷手。

文史工作者今天上午8時許，發現見證台中市發展的天外天劇場，周圍道路被人圍起，並有大型機具進駐，文史團體立即趕到現場，與工頭爆發多次言語衝突，警方派員到場隔開雙方，工頭態度頗強硬，指稱他受所有權人的委託，今天要拆除此劇場，如果不能動工，他會立刻損失20多萬元，他不但伸手阻擋文史工作者與記者拍攝，還以私人產業為由，要求眾人全部離開，文史團體則以此處為既定巷道等理由，拒絕離開現場，雙方爆發多次言語衝突，警方則派員區隔雙方。

接到通報的台中市文化資產處長李智富、文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創等官員趕到現場，與工頭協商時，文史工作者卻聽到3樓頂有機具拆除聲音，質疑是「偷偷拆除」，工頭與文史工作者雙方，再度爆發言語衝突，台中市警局三分局擔心施工掉落物傷人，也擔心衝突愈演愈烈，派員把所有工人帶到一樓，禁止施工。

雙方對峙到中午，文化部派員搭乘高鐵，送達指定為「暫訂古蹟」公文，立委黃國書也到現場協調，再加上此公文中強調，損毀者將依文化資產保存法追究刑事責任，工頭等人同意暫時不動工，此一「暫訂古蹟」期限為半年，得延長半年。

包商工頭阻擋記者拍攝。（記者張瑞）

包商工頭阻擋記者拍攝。（記者張瑞）

大型怪手進駐現場。（記者張瑞楨攝）

大型怪手進駐現場。（記者張瑞楨攝）

包商進駐機具並封閉巷道。（記者張瑞楨攝）

包商進駐機具並封閉巷道。（記者張瑞楨攝）

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