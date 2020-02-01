武漢肺炎》4件事看政府表現 謝金河大讚：台灣真不容易！

對於本次防疫，謝金河讚「台灣的表現真的不容易！」（資料照）

2020-02-02 00:12:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎病情蔓延全球，各國政府嚴陣以待，盡力防堵疫情擴張。財信傳媒董事長謝金河表示，1日舉出這次防疫戰役中，政府有4點表現，讓他覺得「台灣的表現真的不容易！」

謝金河1日在臉書PO文說，武漢疫情持續升溫，中國死亡人數已破250人，全球確診病例也破萬人。然而這當中，日本、南韓、新加坡、泰國、澳洲的確診人數都超過台灣。他說，不久之前，WHO還表示，台灣與泰國是除了中國外2個最危險的國家，但是台灣由衞生署長陳時中領導的抗疫作戰團隊表現可圈可點，令人敬佩。今天抗疫團隊又帶來好消息，確診病例有一人即將康復，其他9例也在改善中。

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第二點，而這次被藝人罵「狗官」的行政院長蘇貞昌，從防杜非洲豬瘟，到這次領導抗疫情，他的執行力更加令人刮目相看，儘管口罩引發搶購風潮，但蘇院長明快的決策，得到國人更高的評價。

第三點，義大利、越南突然宣布對台灣斷航，這當中，行政團隊只花了幾個小時，立即令越南當局改變原來的政策，台越航線迅速恢復正常，這個行動力值得肯定。謝金河表示，目前外交部仍在與義大利當局溝通，內情與WHO提供不正確訊息有關。這個事件也提醒大家，在一中架構下，台灣面臨的困難，未來如何讓民主的台灣在全世界被看得到，大家還要再努力。

第四點，謝金河批評，這次WHO在全球上演一齣荒誕戲碼，在全球疫情蔓延中，WHO形同中國扈（附）隨組織，WHO的秘書長衣索匹亞籍的譚德塞到北京晉見習近平總書記有如中國下屬官員。不過，謝金河表示，那些人一面倒排除台灣，卻反而引來日本安倍首相及加拿大杜魯道總理的聲援。

謝金河最後表示，進不了WHO沒關係，但台灣要讓全世界了解，「我們有全球最好的健保制度及公衞環境，及高端醫療人才，台灣有足夠的實力恊助WHO抗疫」。疫情仍在蔓延中，危機還沒有渡過，「但我對這次抗疫的所有參與者，內心非常尊敬」！

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