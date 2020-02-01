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武漢肺炎》桃園市防疫大作戰 熱門景點全面消毒

慈湖遊客中心（見圖）等桃園熱門景點全面消毒防疫。（記者許倬勛攝）

慈湖遊客中心（見圖）等桃園熱門景點全面消毒防疫。（記者許倬勛攝）

2020-02-01 22:48:38

〔記者許倬勛／桃園報導〕中國武漢肺炎疫情蔓延，桃園市政府觀光旅遊局嚴陣以待，啟動防疫工作，在遊客量龐大的慈湖遊客中心全面消毒，提供乾洗手液、酒精，公廁配置洗手乳，就連石門水庫的載客船隻，也要求業者徹底消毒，達到「一絲不苟」的目標。

觀旅局風景管理處長廖育儀說，慈湖每年遊客人數近百萬人，尤其中國遊客眾多，為因應武漢肺炎疫情，從春節起就著手防疫工作，不過，從大年初二起，受到疫情升溫以及氣溫驟降影響，與去年同期相比，遊客數量至少銳減3成左右。

截至昨天，我國確診武漢肺炎病例已有10起，觀旅局防疫重點在遊客頻繁進出的遊客中心。除了慈湖，石門水庫，也在拉拉山遊樂園區、小烏來天空步道、角板山行館、虎頭山環保公園等熱門景點的入、出口處，設置公告提醒遊客記得配戴口罩，若有發燒、呼吸道症狀等，建議在家多休養，現場也提供酒精、漂白水等，服務人員一律配戴口罩、定時量體溫，縝密防堵疫情擴散可能。

去年7月啟航的「石門水庫藍色公路」可搭遊艇直達復興溪口吊橋，吸引不少旅客體驗水岸風光，目前阿姆坪碼頭共有40多艘船，觀旅局也要求業者使用酒精及漂白水徹底消毒，並連繫衛生局、港務局等相關單位稽查，確保防疫工作不間斷。

值得一提的是，大溪老街自春節以來，觀光人潮不減反增，業績未受疫情太大影響，街頭巷尾人滿為患，但店家都要求第一線員工戴口罩接待客人，需特別注意中國旅客，而試吃時也要求客人牙籤使用一次就須更換，試喝杯等垃圾也集中收集，嚴格把關衛生。

文化局也全面消毒各市立圖書館、藝術館及七七藝文町等展館，因應疫情升溫，本月在圖書館舉辦的朗讀、說故事活動全面取消，部分音樂會則有時間異動，民眾可上桃園市文化局官網查詢。

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