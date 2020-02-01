校慶專刊標示遭疑矮化主權 興大澄清：誤會

興大百年校慶校友專刊被揪標示疑矮化主權，興大指是誤會。（圖：讀者提供）

2020-02-01 18:29:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學去年慶祝100年校慶，近日有民眾發現校方在去年11月出版的第29期興大校友百年校慶專刊，將台灣與中國均用紫色標記，疑似矮化台灣成「中國的一部份」，倍感不妥，希望學校更正以正視聽；校方對此澄清強調，當初因有不少來自世界各地的海外校友分會寄來賀詞，本意用顏色標示賀詞不同來源，非以特定國家標示，對於編排方式造成讀者誤解，學校除感謝讀者提醒，也將立即修訂網路版。

中興大學去年盛大慶祝學校建校100週年，校方編輯不少相關慶祝百年校慶書刊，有讀者投書指出，興大去年11月由校友中心出刊的第29期興大校友百年校慶專刊，竟疑似矮化台灣主權，將中國與台灣的地圖均標以紫色色塊，讓人出現「台灣成中國一部份」的混淆及矮化主權疑慮。

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讀者指出，中興大學是國立大學，在守護台灣主權作為應更嚴謹，前年就曾發生中興大學一項期刊編輯委員名單竟有中共黨委書記入列，現在又發生疑似矮化主權爭議，國立大學實不應一再發生類似嚴重且離譜的錯誤，應盡速更正以正視聽。

中興大學昨日澄清，因去年慶祝百年校慶，有不少海外校友會寄來賀詞，因來自世界不同區域，在編輯時以區域分類逐一刊登，用顏色標示的最初用意為顯示祝賀詞來源，而非指特定國家。

校方指出，對於此編排方式造成讀者誤解，學校除感謝讀者提醒外，將立即修訂網路版。

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