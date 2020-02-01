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寒流退散！週日白天回溫 弱冷空氣下週二報到

明天（2日）到週一（3日）氣溫將會回升，明天各地也大致為多雲到晴的天氣。（資料照）

明天（2日）到週一（3日）氣溫將會回升，明天各地也大致為多雲到晴的天氣。（資料照）

2020-02-01 22:33:15

〔即時新聞／綜合報導〕今年春節受到寒流影響，從初二開始一路降溫，近3天台灣多處更出現10度以下低溫；不過，從明日（2日）到週一（3日），氣溫將會回升，明天各地也大致為多雲到晴的天氣。直到下週二又有一波弱冷空氣南下影響到週四，屆時溫度將略降低。

中央氣象局預報，明天起寒流逐漸減弱，白天氣溫回升，各地大多為多雲到晴的天氣，因為水氣少，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。不過氣象局也提醒，受到輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差尤大，可達10度以上，務必注意。

天氣風險公司也預報，下週二及下週五有鋒面通過，中北部地區雲量增多，東北部轉為陰有短暫陣雨，而鋒後的冷空氣並不強，不會像這次年假的寒流一樣這麼冷

氣溫方面，明天北部、東北部及東部地區高溫20、21度，東南部地區約22度，中南部地區24至26度，西半部及東北部低溫約9至12度，花東約14度；今晚至明晨高雄以北、宜蘭、花東縱谷及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率；而桃、竹、苗有6度以下氣溫發生的機率。

紫外線方面，明天嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「高量級」，全台其餘縣市則皆為中量級。

空品方面，明天北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部、高屏局部地區於夜間及清晨可能達橘色提醒等級，白天起水平及垂直擴散條件好轉，空氣品質將逐漸改善；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

明天白天各地氣溫回升，西半部日夜溫差大，可達10度以上；而今晚至明晨，高雄以北、宜蘭、花東縱谷及金門局部地區可能有10度以下氣溫；桃竹苗則可能下探有6度以下。（擷取自中央氣象局）

明天白天各地氣溫回升，西半部日夜溫差大，可達10度以上；而今晚至明晨，高雄以北、宜蘭、花東縱谷及金門局部地區可能有10度以下氣溫；桃竹苗則可能下探有6度以下。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「高量級」，全台其餘縣市則皆為中量級。（擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「高量級」，全台其餘縣市則皆為中量級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，明天北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部、高屏局部地區於夜間及清晨可能達橘色提醒等級，白天起水平及垂直擴散條件好轉，空氣品質將逐漸改善；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象局）

空品方面，明天北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部、高屏局部地區於夜間及清晨可能達橘色提醒等級，白天起水平及垂直擴散條件好轉，空氣品質將逐漸改善；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象局）

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