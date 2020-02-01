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武漢肺炎》找病毒「屍體」確診太辛苦 中研院加速開發抗體試劑

中國武漢肺炎疫情延燒，中研院專家指出，找病毒核酸很辛苦又困難，最好的方式是驗有無抗體，目前正加緊研發抗體試劑。（資料照）

中國武漢肺炎疫情延燒，中研院專家指出，找病毒核酸很辛苦又困難，最好的方式是驗有無抗體，目前正加緊研發抗體試劑。（資料照）

2020-02-01 17:43:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，我國中央流行疫情指揮中心昨天晚間宣布第十例病例是從武漢回國的台商，雖已痊癒、但仍在他的上呼吸道找到病毒核酸，確認有被感染；中研院專家指出，找病毒核酸很辛苦又困難，最好的方式是驗有無抗體，目前正加緊研發抗體試劑。

醫護在染病台商呼吸道採檢到病毒的基因，有病毒的基因片段，目前我國已可分離出病毒，確認病毒已經死掉，推斷沒有感染性，但「確實有感染過」。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良說，一般來講要確認一個人是否有被病毒感染過有兩種方法，一是找病毒核酸，一是驗體內抗體，而驗抗體是最準確且有效的方式，例如檢驗愛滋病都是看體內有無抗體；目前台灣已經分離出武漢肺炎病毒株，中研院也能藉此研發抗體試劑。

謝世良說，被病毒感染後痊癒不久，仍可找到一些病毒「屍體」，就是病毒的核酸，但靠這種方式其實不太好，因為若感染的位置很難採樣，例如在內臟，總不能用侵入性的方式開刀來採樣。

謝世良說，武漢肺炎會導致呼吸道症狀，因此在上呼吸道較好採樣病毒核酸，且醫檢人員病毒「屍體」還沒消失前趕快採樣，因此才驗得到，這是比較不好的方法，因此要加速開發抗體試劑。

至於當時台商當時被診斷為感冒、是否僅靠吃感冒藥就治好武漢肺炎病毒？謝世良說，這跟吃甚麼藥物不相關，是每個人體質的問題，世界各國除了中國外，都沒有重症案例，這跟病患一開始接觸到的病毒量有關。

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