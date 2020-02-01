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武漢肺炎》越南突禁台港澳中航班入境 華航一班機已在空中...

桃園機場公司指出，今日下午3點多，飛航服務總台收到越南方面通知，禁止台港澳中航班入境，此時華航下午2點16分航班已起飛往胡志明市，正積極與越南方面溝通，希望能夠降落，後續還沒起飛的航班均先暫停。（資料照，華航提供）

桃園機場公司指出，今日下午3點多，飛航服務總台收到越南方面通知，禁止台港澳中航班入境，此時華航下午2點16分航班已起飛往胡志明市，正積極與越南方面溝通，希望能夠降落，後續還沒起飛的航班均先暫停。（資料照，華航提供）

2020-02-01 17:13:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕繼義大利昨宣布禁止台灣、中國、香港、澳門航班降落後，桃園機場公司指出，今日下午3點多，飛航服務總台收到越南方面通知，禁止台港澳中航班入境，此時華航下午2點16分航班已起飛往胡志明市，正積極與越南方面溝通，希望能夠降落，後續還沒起飛的航班均先暫停。

根據桃機公司資料顯示，長榮航空表定下午2點50分飛河內航班、星宇航空下午3點20分要飛往峴港航班、華航下午3點20分飛航內航班均延遲；今日後續還有長榮晚間7點30分飛往胡志明市航班。另有越南的越南航空、越竹航空、越捷航空等，均會受到影響。

中華航空表示，目前是有航班已起飛，在收到通知後正積極與越南方面溝通，希望能夠讓該航班降落不要折返；至於後續航班則都先延遲，否則起飛無法降落會造成更大困擾。

長榮航空表示，目前公司正緊急開會當中，尚未飛出去的航班就先延遲，後續處理方式將待開完會後才能對外說明。星宇航空表示，尚在了解情況當中。

桃機公司表示，對於越南方面片面提出禁令，目前正持續關注相關情況，並會提供航空公司必要協助；民航局表示，台灣-越南間每週飛航245班，其中有國籍航空94班、越籍151班。

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