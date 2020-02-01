武漢肺炎》民眾抱怨買不到口罩 侯友宜：新北工廠全面趕製中

侯友宜今到板橋娛樂場所視察。（記者周湘芸攝）

2020-02-01 18:17:56

〔記者周湘芸／新北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，新北市長侯友宜關心娛樂業者防疫情形，今天到板橋秀泰影城及星聚點KTV視察，期間遇上不少民眾抱怨買不到口罩，侯友宜表示，已跟中央反應口罩短缺問題，新北市所有口罩工廠也都全面上線加班、趕製中。

侯友宜到板橋秀泰影城及星聚點KTV視察，遇到不少民眾向他抱怨買不到口罩，他表示，中央現已全面管控口罩數量，呼籲大家不要恐慌、耐心等待。他受訪時也說，很多販賣據點目前都沒有被配送到口罩，這部分都會跟中央來反應，口罩在市面上還是有很多短缺，相信中央已經積極在備戰，新北市口罩工廠也都全面上線加班、趕製中。

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侯友宜說，光公務體系一天大概就要23萬個口罩，還不包括學生、一般市民，相信中央會作全盤考量，大家要共體時艱，沒有口水、沒有抱怨，只有齊心齊力。

侯友宜受訪指出，現已要求業者從自我員工落實量體溫、消毒、環境衛生等防疫措施，公共衛生更要加強管理。民眾進入KTV要以酒精消毒，體溫過高也會要求客人不要進場，消費者幾乎都很配合。民眾到電影院也幾乎都戴上口罩，希望大家一起度過危機。

被問到開學日將至，學生上課是否應戴口罩？侯友宜說，開學前會隨著疫情發展來調整策略，目前還是以自我健康管理為主，離開學還有將近10天，大家全力在高峰期抗疫，看疫情會不會緩降，也不彷隨時做調整。

另外，談到高雄市長韓國瑜提議在軍營蓋大型收容所，侯友宜說，相信中央面對韓的提議都會聽進去，就像面對口罩短缺，地方把第一線的狀況向中央說明，由中央統一處裡，除了尊重中央做法，地方自己增加資源大家也不反對，希望大家不分你我，中央地方一條心來防疫。

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侯友宜關心民眾口罩購買情形。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，現已要求業者從自我員工落實量體溫、消毒、環境衛生等防疫措施。（記者周湘芸攝）

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