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台南華麗老宅「五福商店」 確定保留不賣了

五福商店現況。（南市文化局提供）

五福商店現況。（南市文化局提供）

2020-02-01 23:25:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於南市中西區中正路的原五福商店，屋齡已有92歲，一度傳出要出售，經屋主家族討論決定保留下來，並獲得文化部補助修繕，成為南市獲補助案例中規模最大老宅，將再繼中正路「林百貨」之後，見證昔日末廣町繁華的新地標。

中正路在日治時期稱「末廣町」，是當時南市第1條經過整體規劃的商業大道，現今仍保有一些街屋立面，除了「林百貨」已列市定古蹟，「五福商店」是唯一仍保留巴洛克風格有華麗浮雕的老建築。

南市文化局表示，市府搭配自己的老屋補助政策措施，加上「文化部私有老建築保存再生計畫」，兩年以來共有21件獲得中央核定，補助比例從30％至50％不等，21件核定總金額達6000萬元。

核定補助案件中，不乏各界關注已久的老建築，原五福商店是指標案件，雖曾於2016年傳出售屋消息，但經過家族內部數年的整合後，終於確定保留，亦是南市獲補助案例中規模最大。由於該建築立面具特殊藝術價值，文化部還針對立面部分，核定到最高的80％補助。

五福商店約建於1928年，建築立面尚可見花草圖騰的「福」字商號，精美華麗，見證當時泥水匠藝之美，也是南市文資清查列冊名單之一，未來復興活化，將成為台南老屋保留重要指標。

此外，近期熱映的台灣偶像劇《想見你》場景之一，也是位於中西區並獲補助案例之一的「小半樓」。該棟老屋透過台南資深茶人兼陶藝創作家方啟文與太太劉惠雅共同成立陶藝文創館，將過去無人使用的老西藥房，輾轉成為樸實典雅又平易近人的老屋空間，藉由陶藝作品作為傳遞美學的媒介。

位於南市中正路的「五福商店」，屬傳統磚木構造，內部華麗手扶梯。（記者洪瑞琴攝）

位於南市中正路的「五福商店」，屬傳統磚木構造，內部華麗手扶梯。（記者洪瑞琴攝）

小半樓整修後外觀煥然一新。（南市文化局提供）

小半樓整修後外觀煥然一新。（南市文化局提供）

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